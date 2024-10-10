https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cocuklarin-korunmasina-yonelik-meclis-arastirma-komisyonu-kurulmasina-yonelik--karar-resmi-gazetede-1089037559.html
Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmişti. İlgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T03:23+0300
2024-10-10T03:23+0300
2024-10-10T03:23+0300
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Çocukların korunmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.Araştırmayı yapacak komisyon 22 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/cocuklarin-korunmasina-yonelik-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1088991307.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, resmi gazete, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk tacizi
tbmm, tbmm genel kurulu, resmi gazete, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk tacizi
Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
TBMM Genel Kurulu'nda çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmişti. İlgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Çocukların korunmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.
Araştırmayı yapacak komisyon 22 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.