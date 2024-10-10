CHP lideri Özel, 'lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir' diyerek konuştu: 'İktidar yürüyüşümüzü artık başlattık'

Size söz vermiştim. Demiştim ki; nasıl Ecevit 1970'lerde Cumhuriyet Halk Partisini doğru tarif eden, sorunları gören, çözüm önerilerini halkın anlayacağı dilden konuşan, dünyada esen rüzgarları da arkasına alan yönetim anlayışıyla, nasıl Ecevit girdiği ikisi yerel, ikisi genel, dört seçimden de partisini birinci parti çıkardıysa söz veriyorum, biz de bu genç ekibimizle, inançlı ekibimizle artık seçim kaybetmeyeceğiz demiştim. 31 Mart akşamı hep beraber önce saat yedi olmadan, yani Çanakkale'de sandıklar kapandıktan 2 saat geçmeden, eskisi gibi bir mesaj almadılar. Sandık görevi yapanlar var mı. Bir el kaldırsın göreyim. Harika. Öpüyorum o ellerinizden. Her biriniz benim kahramanlarımsınız. Mesaj geldi onlara. Eskisi gibi iktidar tarafından partimiz için kötü haberler alacaksınız, moralinizi bozmayın. Sandığı terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları kaybetmeyin mesajı atmadık. O gün biz şu mesajı hazırlamıştık, o mesajı attık. Arkadaşlar, demokrasi kahramanı sandık görevlilerimiz, birazdan Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandıkları terk etmeyin, ıslak imzalı tutanakları getirmeden evinize gitmeyin. Aldın mı bu mesajı, bu mesajı yine alacaksınız. Artık kaybetmeyi değil, kazanmayı, artık ana muhalefet olmayı değil, birinci parti olmayı ve bu milletin yüzünü güldüren parti olmayı konuşuyoruz. Bunu başaracağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Unutmayın birileri bizi iç tartışmalara çekmek isteyebilir. Birileri, CHP aday tartışması yapsın isteyebilir. Birileri, CHP'nin içi karışsın isteyebilir. Ancak biz sadece ve sadece milletin derdiyle dertleneceğiz. O derde çare söyleyeceğiz ve diyeceğiz ki her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu güzel Çanakkale'yi selamlıyoruz sizi ve çok seviyoruz. Birlikte başardık, birlikte başaracağız. Yaşasın Çanakkale, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın kurulacak halkın iktidarı. Kimse korkmasın. Biz güçlüyüz, biz başaracağız. Halk kazanacak. Kimse kaybetmeyecek, Türkiye kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak. Çanakkale'den tüm Türkiye'yi selamlıyoruz.