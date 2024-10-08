https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/chp-genel-baskani-ozel-kadina-siddet-olaylari-rastlanti-degil-diyerek-konustu-siddeti-ureten-1088979796.html

CHP Genel Başkanı Özel, 'kadına şiddet olayları rastlantı değil' diyerek konuştu: 'Şiddeti üreten düzenin kendisi'

CHP Genel Başkanı Özel, 'kadına şiddet olayları rastlantı değil' diyerek konuştu: 'Şiddeti üreten düzenin kendisi'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri ilk on gün içerisinde İstanbul sözleşmesine geri döneceklerini belirterek yapılacak ilk genel... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:22+0300

2024-10-08T18:22+0300

2024-10-08T18:31+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ekrem imamoğlu

recep tayyip erdoğan

süleyman soylu

istanbul sözleşmesi

enflasyon

suriye

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadın ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının önlenmesiyle ilgili "Kim el veriyorsa elini tutacağız, omuz omuza vereceğiz. Çocuk istismarcılarının, Narin'in katillerinin, kadın katillerinin bir daha gün ışığı görmemesi için ne yapılması gerekiyorsa biz buradayız" dedi.İstanbul Fatih'te Semih Çelik adlı caninin, iki genç kadını, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katlettiğini; Tekirdağ'da ise şiddete ve istismara maruz kalan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatını kaybettiğini anlatan Özel, "Bu yılın 9 ayında 295 kadın hayattan koparıldı. Bugün ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının bir rastlantı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şiddeti üreten maalesef bu düzenin kendisidir" diye konuştu.İki genç kadının vahşice katledilmesinin ardından, failin özelliklerini öne çıkaran, fail ve katledilen kadınlar arasındaki ilişkiyi adeta magazin malzemesi haline getiren ifadeler kullanıldığını belirten Özel, "Ama esas sorun şu ki, bu soruya cevap aramamız lazım, bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu canileri yaratan ve aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim kim ne derse desin beyanları, icraatlarıyla ve rakamlarla görülüyor ki kadınları eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor" ifadelerini kullandı.'En somut örneği İstanbul Sözleşmesi'CHP lideri Özel, iktidarın kadın ve çocukları koruyamadığı gibi bu konudaki olumlu adımlardan döndüğünü savunarak, "AKP'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek imzayla çıkmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Sözleşmesi'nin herkesin gurur duyduğu, İstanbul'da imzalanan, uluslararası bir sözleşme olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Devlet masaya yumruğu vurursa bitiriyor'CHP Genel Başkanı Özel, bu tür şiddet olaylarına yönelik devletin tutumunun önemine işaret ederek, "Demek ki neymiş, toplumsal mutabakat varsa, kadına şiddette yok mu, buna herkes karşı çıkarsa, savunan var mı, ve devlet bu işe kafayı takarsa, masaya yumruğu vurursa, 'ben bu işi bitireceğim' derse bitiriyor" dedi.İstanbul Sözleşmesi'nin, bu kararlılığın sözleşmesi olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:'10 gün içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecek'CHP lideri Özel, AK Parti dahil tüm partilerin kadın kolları genel başkanlarına çağrıda bulunduklarını, gerekirse tek tek ziyaret edeceklerini belirterek, partisinin kadın kollarının olayı kınayan bir eylem de yapacağını söyledi. Özel, "Ama esas olarak da tüm siyasi partilerin kadın örgütlerinin peşine koşup diyecekler ki 'Gelin bu İstanbul Sözleşmesi'ne dönelim'" dedi.İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığında AK Partili bir çok kadın milletvekilinin üzüldüğünü bildiğini aktaran Özel, "Ama bir sessiz çoğunluk, kadını, Bakanlar Kurulu görevlendirirken sadece Aile Bakanlığına layık gören, 17 bakanlığı erkeğe veren, kadının yerini aile, ev diye gören anlayış, bu memlekete bunu yaptı" ifadesini kullandı.Partisinin iktidara gelmesi halinde ilk 10 gün içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceğini belirten Özel, "Ama bizim iktidarımızı, yapılacak ilk genel seçimi beklemeden şimdiden kim el veriyorsa elini tutacağız; omuz omuza vereceğiz. Çocuk istismarcılarının, Narin'in katillerinin, kadın katillerinin bir daha gün ışığı görmemesi için ne yapılması gerekiyorsa biz buradayız, hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden önce verdiği bazı sözleri anımsatan Özel, "Tuta tuta verdiğin sözlerden bir HÜDA PAR'a verdiğini mi tutacaksın? Madem hiçbir sözü tutmuyorsun, şu HÜDA PAR'a, şu kadına karşı şiddeti meşrulaştıranlara, domuz bağcıların avukatlarına verdiğin söz, lanet olsun tutma o sözü artık" şeklinde konuştu.'Arkası boş bırakılacak bir laf değil'Özgür Özel, TBMM Genel Kurulundaki İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma değinerek, "Sebebi geçtiğimiz hafta bu Meclisin açılışında, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu Meclisin kürsüsünden çıktı dedi ki 'İsrail'in bir sonraki hedefi biziz.' Bu laf öyle laf olsun diye söylenmiş bir laf değil. Söylendiğinde arkası boş bırakılacak bir laf değil. Bu ülkeye diyorsun ki 'İsrail, Filistin'e, Lübnan'a yaptığı saldırıdan sonra bize de saldıracak, bize de füze atacak, bize de savaş ilan edecek.' Sonra dönüp arkanı gidiyorsun. Bu o kadar kolay değil" dedi.Kapalı oturumda, böyle bir tehdide yönelik çok daha net değerlendirmelerde bulunabileceklerini söyleyen Özel, "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, tehdit olacakmış da... Bunun akla yatar tarafı yok. Söyleyen kahvehanede biri olsa 'Deli misin?' derler. Ama söyleyen Cumhurbaşkanı olunca kendisini davet ettik. Tabii bu meseleyi Netanyahu'nun canlı yayında dinlemesini hiçbirimiz istemeyiz. 'Kapalı oturum yapalım, gel anlat' dedik. Kendi gelmedi, 2 bakanını yolladı" ifadelerini kullandı.Özel, TBMM'nin, Kıbrıs Barış Harekatı için önce acil ve kapalı oturuma çağrılarak dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan tarafından, daha sonra ise yeni bir oturumda Başbakan Bülent Ecevit tarafından bilgilendirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:'İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor'Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in soykırım yaptığını ve düzenlediği saldırılar sonucunda 47 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması yönünde ilk çağrıyı partisinin yaptığını ifade eden Özel, "Nisan'da yazıyı çıkardılar. İsrail ile ticaret yasaktır. Saldırıların başladığından yazının çıktığı güne kadar 90 milyar TL mal satılmış. Bunun tam 20 milyarlık kısmı savaş malzemesi. Yani bizim gemilerle gitmiş, Filistin'in tepesine yağmış. 'O günden sonra durdurduk.' diyorlar" ifadelerini kullandı.Bakanlık verileri üzerinden bir çalışma yaptıklarını anlatan Özel, "O verilere ulaştık. Ne gördük biliyor musunuz? İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor" diye konuştu.'İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının askıya alınmadığını, ithalatta İsrail menşeli ürünlerin üçüncü ülke üzerinden gelmesinin yasaklanmadığını' belirten eden Özel, "Ey Recep Tayyip Erdoğan sen mi samimisin, biz mi samimiyiz?" sorusunu yöneltti.Özgür Özel, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı iddialarına ilişkin, "Kahvelerde, ev gezmelerinde, komşu sohbetlerinde, işçi servislerinde bu konuşulsun istiyorlar. Oysa millet bunu konuşmuyor. Millet cep telefonunun faturasını konuşuyor" dedi.'Enflasyonu eksi yapmadan fiyatlar düşmez'CHP lideri Özel, Türkiye'nin internet hızında 161 ülke arasında 106'ncı sırada yer aldığını da ifade ederek, mobil internet hızında 111 ülke arasında 58'inci, fiber internet hızında ise 38 ülke arasında 26'ncı sırada yer aldığını söyledi.Bir ailenin iletişim ve haberleşme maliyetinin 2020'de aylık 300, 2021'de 353, 2022'de 442 lirayken, geçen yıl 745 lira, bu yıl ise 2 bin 350 liraya yükseldiğini anlatan Özel, "Millet bunu konuşmasın diye, 'İsrail füze atacak.' diyorlar. 700 liralık faturayı 2 bin 300 liraya çıkarırken Mehmet Şimşek’in onayı yoksa, Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı vardır. Faturasını alan ve eli yanan herkese söylüyorum, senin elini yakan, cebine elini atan Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, iktidarın ekonomiyi düzeltme konusunda sınıfta kaldığını, orta direğin yok edildiğini savundu. "İstanbul'da ev tutarsan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın" diyen Özel, hükümetin sorunları çözecek bir reçetesini olmadığını, bir yılda dört kez zam yapılacağı belirtilen asgari ücrete ikinci zammın bile yapılmadığını söyledi.Özel, aylık enflasyon oranlarına da değinerek şu cümleleri kaydetti:'Tarihi fırsat var, Esad genel af ilan etti'Özgür Özel, hafta sonu Hatay'da programları olduğundan bahsederek, "(Hatay'da 254 bin konut vereceğiz.) dediler, 11 bin 366 anahtar dağıtıldı. Türkiye ortalaması yüzde 30, Hatay ortalaması yüzde 4,5. 100 depremzedenin 96'sı çadırda, konteynerde ya da gurbette" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin diğer bir meselesinin de sığınmacı sorunu olduğunu belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:Özgür Özel, sığınmacıyı hedef alan bir siyasi parti olmadıklarının altını çizerek, "Ama biz sığınmacıya değil, sığınmacı yaratan politikalara ve Tayyip Erdoğan gibi politikacılara karşıyız. Madem ki artık orada şartları olgunlaştı, genel af da çıktı; herkesin evi güzel, herkesin memleketi güzel. Bizim yoksulumuz, bizim işsizimiz bize yeter. Onun için Tayyip Erdoğan'ı derhal Esad ile görüşmeye davet ediyorum, derhal" diye konuştu.'İmamoğlu'nun şahsi meselesi değildir'CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya değinerek, İmamoğlu'nun davaya konu sözleri dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben söylediğini savundu.Soylu'nun bunun üzerine tazminat davası açtığını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Özgür Özel, bu tip kumpasları çok gördüklerini ve çok mücadele ettiklerini dile getirerek, "Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın en kötüsü geride kalmadı, en kötüsü önümüzde. Bu millete yapılacak en büyük kötülük budur. Herkes aklını başına, ayağını da denk alsın" diye konuştu.'Ne feda edecek bir Gülşah'ımız ne sizden korkacak bir Özgür Özel var'CHP lideri Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, CHP'nin cumhuriyet tarihi boyunca hiç kazanamadığı bir ilçe belediye başkanlığını, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kazandığını anlatarak, şunları kaydetti:Özel, Durbay'ın 18 yaşında CHP'ye üyesi olduğunu ve o günden bu yana partisi için yılmadan çalıştığını dile getirerek, iktidarı, cesaretle ve onurla yeneceklerini söyledi. Özel, "Ne feda edecek bir Gülşah'ımız ne sizden korkacak bir Özgür Özel var. Saray ilintili, gizli hesaplarda toplanmış, bize karşı oluşturulmuş havuzlardan, gayri resmi toplanan paralarla bir geçmiş seçimde bize, adayımıza oy verilmemesini savunan birtakım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna karşı partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki, hodri meydan, neyiniz varsa dökün, buradayız, teslim olursak namerdiz. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan" diye konuştu.

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