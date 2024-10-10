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Bitlis Valiliği duyurdu: Tüm etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı
Bitlis Valiliği duyurdu: Tüm etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı
Sputnik Türkiye
Van, Mardin ve Diyarbakır'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklanmasının ardından Bitlis Valiliği de 5 gün süre ile şehirde tüm etkinlikleri... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bitlis Valiliği il genelinde tüm etkinliklerin 14.10.2024 saat 23.59’a kadar 5 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.Van, Mardin ve Diyarbakır'da alınan 5 günlük yasak kapsamına Bitlis'te dahil edildi. Terör örgütlerinin eylem hazırlığında olduğu bilgisi paylaşılarak bölge halkının güvenliği gerekçesi ile kararın alındığı belirtildi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandıKent genelinde bu geceden itibaren 14 Ekim saat 23.59’a kadar tüm etkinliklerin 5 gün süre ile yasaklandığını belirten Bitlis Valiliği şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/valilik-duyurdu-vanda-gosteri-yuruyusleri-ve-toplantilara-yasak-geldi-1089032674.html
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Bitlis Valiliği duyurdu: Tüm etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı

00:58 10.10.2024 (güncellendi: 00:59 10.10.2024)
© İHABitlis Şehir Merkezi
Bitlis Şehir Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© İHA
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Van, Mardin ve Diyarbakır'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklanmasının ardından Bitlis Valiliği de 5 gün süre ile şehirde tüm etkinlikleri durdurdu. Terör örgütlerinin eylem yapabileceği gerekçesi ile alınan kararda güvenlik nedeniyle yasağın uygulandığı açıklandı.
Bitlis Valiliği il genelinde tüm etkinliklerin 14.10.2024 saat 23.59’a kadar 5 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.
Van, Mardin ve Diyarbakır'da alınan 5 günlük yasak kapsamına Bitlis'te dahil edildi. Terör örgütlerinin eylem hazırlığında olduğu bilgisi paylaşılarak bölge halkının güvenliği gerekçesi ile kararın alındığı belirtildi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Kent genelinde bu geceden itibaren 14 Ekim saat 23.59’a kadar tüm etkinliklerin 5 gün süre ile yasaklandığını belirten Bitlis Valiliği şu ifadeleri kullandı:
Ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan olaylar/gelişmeler ile ilgili birçok yerde olduğu gibi, ilimizde de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarınca ve gerçek kişilerce, belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu oluşturmak suretiyle o konuyu benimsetmek için, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez hak arama yöntemlerinden olan, basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak el ilanı/broşür dağıtma vb. şekillerde eylem/etkinlikler düzenlendiği, yine bu eylem etkinliklerin, terör örgütlerince ve sol/marjinal/provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Terör örgütlerine müzahir paylaşımları sebebiyle Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin, 29.06.2018 tarih ve 2018/5133 D. İş sayılı kararıyla Türkiye’den erişimi engellenen, Hollanda merkezli Fırat Haber Ajansı, (ANF) isimli -sözde- haber sitesinde toplumu kargaşa ve kaos ortamına sürükleme çabası içerisinde olan paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca ülke gündemindeki olaylar ile ilgili, PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dahilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, terör örgütleri sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde izinsiz gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, oturma eylemi ve şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, bu eylemlerde toplumun bir kesiminin sinir uçları tabir edilen hassas noktalarına hakaret, aşağılayıcı ifadeler veya içeriklerde bulunularak toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmiştir. Bu itibarla; eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu fikirde, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 10/10/2024 tarihini saat 00.01’den 14/10/2024 tarihi saat 23.59’a kadar (5) gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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Valilik duyurdu: Van'da gösteri yürüyüşleri ve toplantılara yasak geldi
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