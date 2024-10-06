https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/antalyada-tur-teknesinde-yangin-sulara-gomuldu-1088885760.html
Antalya'da tur teknesinde yangın: Sulara gömüldü
Antalya'da tur teknesinde yangın: Sulara gömüldü
Sputnik Türkiye
Kumluca'ya bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi belirlenemeyen nedenle yanarak küle döndü. Aldığı ağır hasar nedeniyle suya batan teknede... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T17:55+0300
2024-10-06T17:55+0300
2024-10-06T17:55+0300
türkiye
antalya
tekne
yangın
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda tur teknesi yandı.Edinilen bilgiye göre Adrasan Koyu'nda demirli bulunan ve turizmci Mehmet Akkaymak'a ait olduğu öğrenilen 'Kaptan Adrasan' isimli tur teknesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürülürken, tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü. Yaralı ve ölü yokBatan teknede yangın sırasında kimsenin bulunmaması sebebiyle kimse yaralanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/marmariste-tur-teknesi-alevler-icinde-kaldi--1085854687.html
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antalya, tekne, yangın
Antalya'da tur teknesinde yangın: Sulara gömüldü
Kumluca'ya bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi belirlenemeyen nedenle yanarak küle döndü. Aldığı ağır hasar nedeniyle suya batan teknede olay anında kimsenin bulunmaması yaralanma ve muhtemel can kaybını önledi.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda tur teknesi yandı.
Edinilen bilgiye göre Adrasan Koyu'nda demirli bulunan ve turizmci Mehmet Akkaymak'a ait olduğu öğrenilen 'Kaptan Adrasan' isimli tur teknesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürülürken, tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü.
Batan teknede yangın sırasında kimsenin bulunmaması sebebiyle kimse yaralanmadı.