https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/berberlik-dukkanindan-bin-500-kisiyi-dolandirdi-endonezya-kayitli-numaradan-aradi--1089057396.html

Berberlik dükkanından bin 500 kişiyi dolandırdı: Endonezya kayıtlı numaradan aradı

Berberlik dükkanından bin 500 kişiyi dolandırdı: Endonezya kayıtlı numaradan aradı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da berberlik yapan şahsın liderliğinde kurulan çete, Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi 1.2 milyar lira dolandırdı. 92 şüphelinin yakalanması... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T13:40+0300

2024-10-10T13:40+0300

2024-10-10T13:40+0300

türkiye

diyarbakır

berber

dolandırıcılık

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Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar Nevşehir'de ikamet eden bir kişinin telefonuna Whatsapp'tan Endonezya kayıtlı '+62' numara üzerinden "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" seklinde mesaj göndererek, Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceği vaadinde bulundu. Dolandırıcılar, verilen ilk görevleri yapan şahsın hesabına para yatırarak güven sağladı. Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisinin VIP gruba geçmesi gerektiği, bunun için de para yatırması gerektiği söylendi.Üyeliği kabul eden şahıs ,farklı banka hesaplarına toplam 259 bin 800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kişi, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti için başlattığı çalışmalarda mağdurun farklı bankalara gönderdiği paraları takibe aldı. Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde paranın soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi. Berberlik yapıyormuşÇete liderinin ise Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi.Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık” suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri, 8 firari şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.Yapılan operasyonlarda çok sayıda banka ve kredi kartı, dijital materyal ile 3 adet silah ve bu silahlara ait 396 fişek ele geçirildi.

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diyarbakır, berber, dolandırıcılık