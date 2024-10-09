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Yüksek kar vaadine 1 milyon dolar kaptırdığını iddia etti: 'Aptallığın Oscar'ı verilse azdır'
Yüksek kar vaadine 1 milyon dolar kaptırdığını iddia etti: 'Aptallığın Oscar'ı verilse azdır'
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Betül Kulaklı isimli iş insanı yüksek kar vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Kar için 1 milyon 300 bin dolar para verdiğini öne süren Kulaklı "Aptallık ne... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yüksek kar vaadine aldanıp dolandırıldığı ileri süren iş kadını Betül Kulaklı, toplamda 1 milyon dolardan fazla parasını kaybettiğini öne sürdü.ATV'nin özel haberine göre Kulaklı, 2020 yılında çocuklarıyla İngiltere'den Türkiye'ye döndü ve spor salonunda tanıştığı ve finans uzmanı olduğunu söyleyen A.K.'ye bir miktar para verdi. Kulaklı "2023, 11 Mayıs'ında verdiğim parayla birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar para vermiş oldum" şeklinde konuştu. Hayalindeki evi alabilmek için parasını artırması gerektiğini ifade eden Betül Kulaklı, "Ağustosta size bunu 11 milyon olarak verebiliyoruz. Siz tek başınıza katılsanız bu katlamaları alamazsınız ama biz yedi kişilik bir havuz yaptık, havuz nedeniyle siz bu katlamalara ulaşacaksınız. Ek paraları da verirsem o 11 milyonun 66 milyon liraya çıkacağını vadetti bana" dedi.'Tehdit ediliyorum'Parayı geri alamayacağını anlayan 57 yaşındaki Kulaklı, hukuki süreç başlattı. Kulaklı "Savcılığa şikayetimden sonra da tehdit telefonları, ölümle tehdit, bir anneyi neyle tehdit ederseniz, bütün bu tehditler hepsi başladı" ifadelerini kullandı.İddiaları reddettiA.K.'nın ise iddiaları reddettiği ve yasal bir finans şirketi olduğunu dile getirdiği belirtiliyor.
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dolandırıcılık, kar, vaat, banka, para, reel getiri, yatırım
dolandırıcılık, kar, vaat, banka, para, reel getiri, yatırım

Yüksek kar vaadine 1 milyon dolar kaptırdığını iddia etti: 'Aptallığın Oscar'ı verilse azdır'

10:27 09.10.2024 (güncellendi: 10:28 09.10.2024)
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Betül Kulaklı isimli iş insanı yüksek kar vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Kar için 1 milyon 300 bin dolar para verdiğini öne süren Kulaklı "Aptallık ne kelime. Aptallığın Oscar'ı verilse azdır yaşadığım şu duruma" ifadelerini kullandı.
Yüksek kar vaadine aldanıp dolandırıldığı ileri süren iş kadını Betül Kulaklı, toplamda 1 milyon dolardan fazla parasını kaybettiğini öne sürdü.
ATV'nin özel haberine göre Kulaklı, 2020 yılında çocuklarıyla İngiltere'den Türkiye'ye döndü ve spor salonunda tanıştığı ve finans uzmanı olduğunu söyleyen A.K.'ye bir miktar para verdi. Kulaklı "2023, 11 Mayıs'ında verdiğim parayla birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar para vermiş oldum" şeklinde konuştu.
Hayalindeki evi alabilmek için parasını artırması gerektiğini ifade eden Betül Kulaklı, "Ağustosta size bunu 11 milyon olarak verebiliyoruz. Siz tek başınıza katılsanız bu katlamaları alamazsınız ama biz yedi kişilik bir havuz yaptık, havuz nedeniyle siz bu katlamalara ulaşacaksınız. Ek paraları da verirsem o 11 milyonun 66 milyon liraya çıkacağını vadetti bana" dedi.

'Tehdit ediliyorum'

Parayı geri alamayacağını anlayan 57 yaşındaki Kulaklı, hukuki süreç başlattı. Kulaklı "Savcılığa şikayetimden sonra da tehdit telefonları, ölümle tehdit, bir anneyi neyle tehdit ederseniz, bütün bu tehditler hepsi başladı" ifadelerini kullandı.

İddiaları reddetti

A.K.'nın ise iddiaları reddettiği ve yasal bir finans şirketi olduğunu dile getirdiği belirtiliyor.
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