https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakan-guler-lubnandan-tahliyelerle-ilgili-aciklama-yapti-1089065755.html
Bakan Güler, Lübnan'dan tahliyelerle ilgili açıklama yaptı
Bakan Güler, Lübnan'dan tahliyelerle ilgili açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'dan gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili açıklama yaptı. Türkleri taşıyan gemilerin Mersin'e ne zaman varacağı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T17:24+0300
2024-10-10T17:24+0300
2024-10-10T17:25+0300
türkiye
lübnan
tahliye
tcg anadolu gemisi
milli savunma bakanı
yaşar güler
mersin limanı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin konuştu. Bakan Güler, "Özellikle son bir yıldır İsrail'in Filistin'de Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır" dedi. Bakan Güler şu bilgileri paylaştı;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/disisleri-bakanligi-o-iddialara-yanit-verdi--1089050083.html
türkiye
lübnan
mersin limanı
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lübnan, tahliye, tcg anadolu gemisi, milli savunma bakanı, yaşar güler, mersin limanı
lübnan, tahliye, tcg anadolu gemisi, milli savunma bakanı, yaşar güler, mersin limanı
Bakan Güler, Lübnan'dan tahliyelerle ilgili açıklama yaptı
17:24 10.10.2024 (güncellendi: 17:25 10.10.2024)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'dan gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili açıklama yaptı. Türkleri taşıyan gemilerin Mersin'e ne zaman varacağı bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin konuştu. Bakan Güler, "Özellikle son bir yıldır İsrail'in Filistin'de Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabaları, güney coğrafyamızın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırmıştır" dedi.
Bakan Güler şu bilgileri paylaştı;
"TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50’den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin’e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişi ile saat 11.30’da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma’nın refakatinde Beyrut Limanı’ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin’e ulaşması beklenmektedir."