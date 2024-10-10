https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/arastirmalar-ortaya-koydu-kovid-19-kalp-krizi-felc-ve-olum-riskini-iki-kat-artirabiliyor-1089055120.html
Araştırmalar ortaya koydu: Kovid-19, kalp krizi, felç ve ölüm riskini iki kat artırabiliyor
Araştırmalar ortaya koydu: Kovid-19, kalp krizi, felç ve ölüm riskini iki kat artırabiliyor
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu tespit... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T13:05+0300
2024-10-10T13:05+0300
2024-10-10T13:05+0300
yaşam
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
kalp krizi
ölüm riski
felç
pandemi
araştırma
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Bulguları 'Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.Kovid-19'a yakalananlar ve yakalanmayanların bulgularını karşılaştırdılarAraştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.Araştırmacılar, Kovid-19'a yakalanan söz konusu 11 binden fazla kişinin yaklaşık 3 bininin hastaneye yatırıldığına işaret ederek, hastaneye yatırılanların Kovid-19'a yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç kattan fazla olduğunu kaydetti.Kovid-19 hastalığı geçiren ve bundan dolayı hastaneye yatırılanların kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zaman içerisinde azalmadığını belirten araştırmacılar, hastalığın vücuttaki kardiyovasküler sistem üzerinde neden bu kadar uzun süreli etkileri olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/turk-toraks-dernegi-uyardi-kovid-19-vakalari-dort-haftada-15-bin-artti--1088965310.html
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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kalp krizi, ölüm riski, felç, pandemi, araştırma
kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kalp krizi, ölüm riski, felç, pandemi, araştırma
Araştırmalar ortaya koydu: Kovid-19, kalp krizi, felç ve ölüm riskini iki kat artırabiliyor
Araştırmacılar, Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu tespit etti.
Bulguları 'Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.
Kovid-19'a yakalananlar ve yakalanmayanların bulgularını karşılaştırdılar
Araştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.
Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.
Araştırmacılar, Kovid-19'a yakalanan söz konusu 11 binden fazla kişinin yaklaşık 3 bininin hastaneye yatırıldığına işaret ederek, hastaneye yatırılanların Kovid-19'a yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç kattan fazla olduğunu kaydetti.
Kovid-19 hastalığı geçiren ve bundan dolayı hastaneye yatırılanların kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zaman içerisinde azalmadığını belirten araştırmacılar, hastalığın vücuttaki kardiyovasküler sistem üzerinde neden bu kadar uzun süreli etkileri olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.