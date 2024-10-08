Türk Toraks Derneği uyardı: Kovid-19 vakaları dört haftada 15 bin arttı

Okulların açılmasıyla birlikte yükselen vaka sayılarına dikkat çeken Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen de, "Yaz tatilinin ardından okulların eğitime başlaması beklendiği gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında artışa yol açtı. Yakın zaman içerisinde Kovid-19 dışında influenza ve RSV gibi diğer viral etkenlerin de yapacağı mevsimsel salgınlarla birlikte sağlık hizmeti üzerinde var olan yük daha da artacak. Bu nedenle herkesin el hijyenine dikkat etmesi ve başta okullar olmak üzere kapalı alanların uygun havalandırma yöntemleri ile havalandırılması önemlidir. Öte yandan grip benzeri yakınmalar gösteren kişilerin maske kullanması ve yakınmaları geçene kadar sağlıklı bireylerden uzak durmaları bulaşma zincirinin kırılması ve Kovid-19 ve diğer solunumsal virüs salgınlarının şiddetinin azalması için önemlidir." diye konuştu.