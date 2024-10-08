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Türk Toraks Derneği uyardı: Kovid-19 vakaları dört haftada 15 bin arttı
Türk Toraks Derneği uyardı: Kovid-19 vakaları dört haftada 15 bin arttı
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Son dört haftadır Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Türk Toraks Derneği, okulların açılmasının vaka sayısının artmasını tetiklediğini... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T13:24+0300
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yaşam
türk toraks derneği
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Okulların açılmasıyla birlikte Kovid-19 başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar yükselişe geçti. Son dört haftada dünya genelinde saptanan Kovid-19 olgu sayısı, bir önceki aya göre 15 bin 348 artış göstererek 251 bin 996’a ulaştı. Koronavirüsün yanı sıra influenza ve RSV gibi virüslerin de yükseldiğine dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güncellenmiş Kovid-19 aşıları ivedilikler ülkemize getirilmeli ve yüksek riskli kişiler aşılanmalı" dedi.Virüsün yeni mutasyonlarla varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Aykaç şu bilgileri paylaştı: Yüksek riskli gruplar güncel aşılar ile aşılanmalı Güncel aşıların ülkemizde de kullanılması ve risk grubundakilere yapılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aykaç sözlerini şöyle noktaladı: "Pandeminin ilk dönemlerinde kullanılan aşılar, genetik yapısı değişmiş yeni varyantlara karşı etkili olması beklenmemekte. Bu nedenle yüksek riskli gruplar güncellenmiş aşılar ile aşılanmalı."Hasta olanlar sağlıklı bireylerden uzak durmalı
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türk toraks derneği, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, aşı
türk toraks derneği, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, aşı

Türk Toraks Derneği uyardı: Kovid-19 vakaları dört haftada 15 bin arttı

13:24 08.10.2024
© Sputnik / Михаил Тургиев / Multimedya arşivine gidinMaske - koronavirüs - Kovid-19
Maske - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Son dört haftadır Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Türk Toraks Derneği, okulların açılmasının vaka sayısının artmasını tetiklediğini belirtti. Özellikle risk grubunda olanların ise güncellenmiş Kovid-19 aşılarıyla aşılanmalarının önemine dikkat çekildi.
Okulların açılmasıyla birlikte Kovid-19 başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar yükselişe geçti. Son dört haftada dünya genelinde saptanan Kovid-19 olgu sayısı, bir önceki aya göre 15 bin 348 artış göstererek 251 bin 996’a ulaştı. Koronavirüsün yanı sıra influenza ve RSV gibi virüslerin de yükseldiğine dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güncellenmiş Kovid-19 aşıları ivedilikler ülkemize getirilmeli ve yüksek riskli kişiler aşılanmalı" dedi.
Virüsün yeni mutasyonlarla varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Aykaç şu bilgileri paylaştı:
"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son haftalarda en sık JN.1 varyantı etken olarak bildirilmektedir. Dünya genelinde test yapımında ve olgu bildirimlerindeki azalma nedeniyle raporlanan Kovid-19 vakaları enfeksiyonun yaygınlığını doğru bir şekilde temsil etmemekte. Bununla birlikte son dönemde bazı ülkeler hem yeni olgu sayılarında, hem de hastaneye yatış ve ölümlerde artışlar bildirmekte. Bu kısıtlı veriler, Covid-19 enfeksiyonunun dünya genelinde halen bir tehdit olmaya devam ettiğini göstermekte. Bu nedenle erken uyarı, gözetim, raporlama, varyant takibi, erken klinik bakım ve tedavinin sağlanması, güncellenmiş aşılarla yüksek riskli grupları aşılama ve toplumsal bilgilendirme önem taşımakta."

Yüksek riskli gruplar güncel aşılar ile aşılanmalı

Güncel aşıların ülkemizde de kullanılması ve risk grubundakilere yapılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aykaç sözlerini şöyle noktaladı: "Pandeminin ilk dönemlerinde kullanılan aşılar, genetik yapısı değişmiş yeni varyantlara karşı etkili olması beklenmemekte. Bu nedenle yüksek riskli gruplar güncellenmiş aşılar ile aşılanmalı."

Hasta olanlar sağlıklı bireylerden uzak durmalı

Okulların açılmasıyla birlikte yükselen vaka sayılarına dikkat çeken Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen de, "Yaz tatilinin ardından okulların eğitime başlaması beklendiği gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında artışa yol açtı. Yakın zaman içerisinde Kovid-19 dışında influenza ve RSV gibi diğer viral etkenlerin de yapacağı mevsimsel salgınlarla birlikte sağlık hizmeti üzerinde var olan yük daha da artacak. Bu nedenle herkesin el hijyenine dikkat etmesi ve başta okullar olmak üzere kapalı alanların uygun havalandırma yöntemleri ile havalandırılması önemlidir. Öte yandan grip benzeri yakınmalar gösteren kişilerin maske kullanması ve yakınmaları geçene kadar sağlıklı bireylerden uzak durmaları bulaşma zincirinin kırılması ve Kovid-19 ve diğer solunumsal virüs salgınlarının şiddetinin azalması için önemlidir." diye konuştu.
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Kovid-19 yeniden mi arttı?: Uzmanı, 'yeni varyant yüzeyde uzun süre kalabiliyor' diyerek uyardı
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