https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/arap-uzman-abdde-cocuk-tacizi-olagan-hale-geldi-1089075751.html

Arap uzman: ABD'de çocuk tacizi olağan hale geldi

Arap uzman: ABD'de çocuk tacizi olağan hale geldi

Sputnik Türkiye

Arap uzman İskender Kfuri, Batı'da ahlaki değerlerin gerilediğini ve çocuk tacizinin olağan hale geldiğinini belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T22:06+0300

2024-10-10T22:06+0300

2024-10-10T22:05+0300

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Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı İskender Kfuri, Sputnik’e verdiği demeçte Batı’da çocukların eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik edildiğini ve bunun geleneksel aile temellerine zarar verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Batıda, sosyal bağları koparmak yoluyla toplumu parçalamaya yönelik çabalar gözlendiğini belirten uzman, “İnsanlar arasındaki sosyal bağları kopararak toplumu parçalamaya yönelik çabalar sarf ediliyor. Bu durum, bazı ebeveynlerin çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremeyeceklerini düşündükleri birçok Batı ülkesinde halihazırda hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ve bu, tüm alanları etkileyen gerçek bir kriz” dedi.Rusya’nın Batı ülkelerinin aksine geleneksel ahlak değerlerinin korunmasına önem verdiğini belirten uzman, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın saldırılarından kurtardığı ve çatışma bölgesinden güvenli yerlere naklettiği Ukraynalı çocukların Moskova tarafından ‘sınır dışı edildiği’ iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD’nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirmişti.ABD'nin uluslararası platformlarda 'en önden giden ahlak bekçisi' olarak hareket ettiğini ve herkese ders anlattığını belirten Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un 'kurbanı' olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye etmişti.Konuya ilişkin olarak Telegram hesabından da açıklama yapan Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını kaydetmişti"Amerikan şov dünyasının idollerinin çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diye devam eden Zaharova, P. Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdli-elitleri-p-diddynin-karistigi-seks-skandalini-ortbas-etme-niyetinde-1089059584.html

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abd, batı, çocuk tacizi, eşcinsellik, ahlak, değer, aile, geleneksel, rusya, mariya zaharova, mariya lvova belova, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)