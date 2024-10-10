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Arap uzman: ABD'de çocuk tacizi olağan hale geldi
Arap uzman: ABD'de çocuk tacizi olağan hale geldi
Sputnik Türkiye
Arap uzman İskender Kfuri, Batı'da ahlaki değerlerin gerilediğini ve çocuk tacizinin olağan hale geldiğinini belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T22:06+0300
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görüş
abd
batı
çocuk tacizi
eşcinsellik
ahlak
değer
aile
geleneksel
rusya
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Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı İskender Kfuri, Sputnik’e verdiği demeçte Batı’da çocukların eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik edildiğini ve bunun geleneksel aile temellerine zarar verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Batıda, sosyal bağları koparmak yoluyla toplumu parçalamaya yönelik çabalar gözlendiğini belirten uzman, “İnsanlar arasındaki sosyal bağları kopararak toplumu parçalamaya yönelik çabalar sarf ediliyor. Bu durum, bazı ebeveynlerin çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremeyeceklerini düşündükleri birçok Batı ülkesinde halihazırda hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ve bu, tüm alanları etkileyen gerçek bir kriz” dedi.Rusya’nın Batı ülkelerinin aksine geleneksel ahlak değerlerinin korunmasına önem verdiğini belirten uzman, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın saldırılarından kurtardığı ve çatışma bölgesinden güvenli yerlere naklettiği Ukraynalı çocukların Moskova tarafından ‘sınır dışı edildiği’ iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD’nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirmişti.ABD'nin uluslararası platformlarda 'en önden giden ahlak bekçisi' olarak hareket ettiğini ve herkese ders anlattığını belirten Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un 'kurbanı' olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye etmişti.Konuya ilişkin olarak Telegram hesabından da açıklama yapan Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını kaydetmişti"Amerikan şov dünyasının idollerinin çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diye devam eden Zaharova, P. Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdli-elitleri-p-diddynin-karistigi-seks-skandalini-ortbas-etme-niyetinde-1089059584.html
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abd, batı, çocuk tacizi, eşcinsellik, ahlak, değer, aile, geleneksel, rusya, mariya zaharova, mariya lvova belova, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
abd, batı, çocuk tacizi, eşcinsellik, ahlak, değer, aile, geleneksel, rusya, mariya zaharova, mariya lvova belova, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Arap uzman: ABD'de çocuk tacizi olağan hale geldi

22:06 10.10.2024
© Fotoğraf : DHACinsel taciz
Cinsel taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf : DHA
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Arap uzman İskender Kfuri, Batı'da ahlaki değerlerin gerilediğini ve çocuk tacizinin olağan hale geldiğinini belirtti.
Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı İskender Kfuri, Sputnik’e verdiği demeçte Batı’da çocukların eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik edildiğini ve bunun geleneksel aile temellerine zarar verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
“Ahlaki değerler, Batı'da özellikle ABD'de ciddi bir gerileme yaşayan modern dünyanın en hassas konularından biri. Geleneksel ailenin temellerine zarar veren çocuklarda eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine izin veren yasalar çıkarıyorlar. Çocuk tacizi olağan hale geldi ve soruşturulmuyor; siyasi, ekonomik ve kültürel elitler de işin içinde.”
Batıda, sosyal bağları koparmak yoluyla toplumu parçalamaya yönelik çabalar gözlendiğini belirten uzman, “İnsanlar arasındaki sosyal bağları kopararak toplumu parçalamaya yönelik çabalar sarf ediliyor. Bu durum, bazı ebeveynlerin çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremeyeceklerini düşündükleri birçok Batı ülkesinde halihazırda hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ve bu, tüm alanları etkileyen gerçek bir kriz” dedi.
Rusya’nın Batı ülkelerinin aksine geleneksel ahlak değerlerinin korunmasına önem verdiğini belirten uzman, şöyle devam etti:
“Rusya tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor ve geleneksel ahlak değerlerinin korunmasında lider ülke olmaya devam ediyor. Toplumun güvenliği ve istikrarının sağlanması için herkesin bu değerlere dönmesi gerekiyor, aksi takdirde bunların erozyona uğraması ve ailenin parçalanması vahim sonuçlara yol açacaktır.”
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın saldırılarından kurtardığı ve çatışma bölgesinden güvenli yerlere naklettiği Ukraynalı çocukların Moskova tarafından ‘sınır dışı edildiği’ iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD’nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirmişti.
ABD'nin uluslararası platformlarda 'en önden giden ahlak bekçisi' olarak hareket ettiğini ve herkese ders anlattığını belirten Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un 'kurbanı' olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye etmişti.
Konuya ilişkin olarak Telegram hesabından da açıklama yapan Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını kaydetmişti
"Amerikan şov dünyasının idollerinin çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diye devam eden Zaharova, P. Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekmişti.
Sean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'
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