https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdli-elitleri-p-diddynin-karistigi-seks-skandalini-ortbas-etme-niyetinde-1089059584.html

'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'

'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'

Sputnik Türkiye

ABD'de ünlü rapçi P. Diddy'nin karıştığı cinsel istismar skandalının yankıları sürerken siyaset uzmanı Lazare, bu olayın örtbas edilmesi için bazı elitlerin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:06+0300

2024-10-10T16:06+0300

2024-10-10T16:13+0300

dünya

abd

p. diddy

federal soruşturma bürosu (fbi)

fbi

rusya

mariya zaharova

donald trump

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089059570_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_bd2ccfb034b4d9cbd99e16fbf06e464f.jpg

ABD'li anayasa tarihçisi ve siyaset uzmanı Dan Lazare, Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un çocuklar da dahil çok sayıda kişiye yönelik cinsel istismar skandalının Amerikan eğlence sektörünün gerçekten çirkin yüzünü gösterdiğini vurguladı.Sputnik'e demeç veren Lazare, P. Diddy'nin cinsel istismar davasıyla ilgili değerlendirmesinde skandala adı karışan isimler arasında Donald Trump, Al Sharpton, birçok Hollywood yıldızı gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğuna dikkat çekti.2024 ABD başkanlık seçimleri yarışının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Lazare, P. Diddy'nin Trump ve eşi Melania ile çekilmiş fotoğrafının servis edilebileceğini ve bunun Trump'ı 'ele geçirmek' ve zor durumda bırakmak kullanılabileceğini vurguladı.ABD'deki elit sınıfın 'bazı üyelerinin' bu kargaşayı örtbas etmeye çok meyilli olduğunun altını çizen Lazare, "Tabii ki, (P. Diddy) 'nüfuzu satın alıyordu' ve günümüzün bazı en ünlü isimleri tarafından hevesle aranıyordu. Bu bana Jeffrey Epstein skandallarını hatırlatıyor. Epstein de, Amerika'daki en seçkin kişileri 'yetiştirmeye' çok ilgi gösteriyordu" ifadelerini kullandı.Lazare, skandalla ilgili daha fazla bilginin ve ABD derin devletinin, istihbarat teşkilatlarının ve FBI'ın skandala dahil olma ihtimalinin yakında ortaya çıkmasını dışlamadığını da sözlerine ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası bir ahlak bekçisi gibi hareket eden ABD'nin, bunun yerine P. Diddy'nin 'kurbanı' olan çocukların kaderini düşünmesinin daha iyi olacağını söylemişti.ABD polisinin, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve Beyaz Saray'ın P. Diddy'nin işlediği suçları bilmemesinin imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, bazılarının korktuğunu, bazılarının ise doğru zamanı bekleyerek bu bilgiyi sakladığını vurgulamıştı.Bu yaşananı 'komik ve korkutucu' olarak niteleyen Rus Dışişleri Sözcüsü, "Şov dünyasının kralı, siyaset kurumunun yeni normal olarak kamufle ettiği modern Amerika'nın tüm günahlarıyla suçlandı. Uzun yıllar boyunca 'P. Diddy'nin beyaz partileri' Amerikan şov dünyasında herkesin gitmek istediği bir yerdi. Üstelik her Hollywood yıldızına yüz tanımlama kontrolü yapılmadı. Bu düzeydeki suçlara katılım yalnızca istisnai kişilere ayrılmıştı. Orada gerçekte ne olduğu hakkında konuşmak kesinlikle yasaktı. Artık bunun nedeni aşikar" ifadelerini kullanmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, p. diddy, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, rusya, mariya zaharova, donald trump, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, hollywood'daki cinsel istismar