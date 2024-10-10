'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beyin kendini uykuda temizliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 12 gündür kayıp: ‘Aileye neden geç haber verildi?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Volkan Ceyli: E-ticarette çok büyük rekabet dönüyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada sosyal medyaya tepkiler giderek artıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ölümlere yol açan radon gazının hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
BURTARIM 2024 ve Türk fuarcılık sektörünün gücü
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye bu noktada İsrail karşısında somut bir şey etme ihtiyacı duyuyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
19:27
5 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
19:39
1 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
19:45
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
20:01
9 dk
SESLİ HABER
ABD’den ateşkes açıklaması: Hizbullah’ın gerilediğini gösteriyor
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
20:38
2 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
20:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:18
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdli-elitleri-p-diddynin-karistigi-seks-skandalini-ortbas-etme-niyetinde-1089059584.html
'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'
'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'
Sputnik Türkiye
ABD'de ünlü rapçi P. Diddy'nin karıştığı cinsel istismar skandalının yankıları sürerken siyaset uzmanı Lazare, bu olayın örtbas edilmesi için bazı elitlerin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:06+0300
2024-10-10T16:13+0300
dünya
abd
p. diddy
federal soruşturma bürosu (fbi)
fbi
rusya
mariya zaharova
donald trump
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089059570_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_bd2ccfb034b4d9cbd99e16fbf06e464f.jpg
ABD'li anayasa tarihçisi ve siyaset uzmanı Dan Lazare, Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un çocuklar da dahil çok sayıda kişiye yönelik cinsel istismar skandalının Amerikan eğlence sektörünün gerçekten çirkin yüzünü gösterdiğini vurguladı.Sputnik'e demeç veren Lazare, P. Diddy'nin cinsel istismar davasıyla ilgili değerlendirmesinde skandala adı karışan isimler arasında Donald Trump, Al Sharpton, birçok Hollywood yıldızı gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğuna dikkat çekti.2024 ABD başkanlık seçimleri yarışının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Lazare, P. Diddy'nin Trump ve eşi Melania ile çekilmiş fotoğrafının servis edilebileceğini ve bunun Trump'ı 'ele geçirmek' ve zor durumda bırakmak kullanılabileceğini vurguladı.ABD'deki elit sınıfın 'bazı üyelerinin' bu kargaşayı örtbas etmeye çok meyilli olduğunun altını çizen Lazare, "Tabii ki, (P. Diddy) 'nüfuzu satın alıyordu' ve günümüzün bazı en ünlü isimleri tarafından hevesle aranıyordu. Bu bana Jeffrey Epstein skandallarını hatırlatıyor. Epstein de, Amerika'daki en seçkin kişileri 'yetiştirmeye' çok ilgi gösteriyordu" ifadelerini kullandı.Lazare, skandalla ilgili daha fazla bilginin ve ABD derin devletinin, istihbarat teşkilatlarının ve FBI'ın skandala dahil olma ihtimalinin yakında ortaya çıkmasını dışlamadığını da sözlerine ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası bir ahlak bekçisi gibi hareket eden ABD'nin, bunun yerine P. Diddy'nin 'kurbanı' olan çocukların kaderini düşünmesinin daha iyi olacağını söylemişti.ABD polisinin, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve Beyaz Saray'ın P. Diddy'nin işlediği suçları bilmemesinin imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, bazılarının korktuğunu, bazılarının ise doğru zamanı bekleyerek bu bilgiyi sakladığını vurgulamıştı.Bu yaşananı 'komik ve korkutucu' olarak niteleyen Rus Dışişleri Sözcüsü, "Şov dünyasının kralı, siyaset kurumunun yeni normal olarak kamufle ettiği modern Amerika'nın tüm günahlarıyla suçlandı. Uzun yıllar boyunca 'P. Diddy'nin beyaz partileri' Amerikan şov dünyasında herkesin gitmek istediği bir yerdi. Üstelik her Hollywood yıldızına yüz tanımlama kontrolü yapılmadı. Bu düzeydeki suçlara katılım yalnızca istisnai kişilere ayrılmıştı. Orada gerçekte ne olduğu hakkında konuşmak kesinlikle yasaktı. Artık bunun nedeni aşikar" ifadelerini kullanmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089059570_0:0:1392:1044_1920x0_80_0_0_255ed5fcb6d292642a81b30468c026e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, p. diddy, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, rusya, mariya zaharova, donald trump, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, hollywood'daki cinsel istismar
abd, p. diddy, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, rusya, mariya zaharova, donald trump, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, hollywood'daki cinsel istismar

'ABD'li elitler, P. Diddy'nin karıştığı seks skandalını örtbas etme niyetinde'

16:06 10.10.2024 (güncellendi: 16:13 10.10.2024)
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANSean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif.
Sean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
Abone ol
ABD'de ünlü rapçi P. Diddy'nin karıştığı cinsel istismar skandalının yankıları sürerken siyaset uzmanı Lazare, bu olayın örtbas edilmesi için bazı elitlerin istekli olduğunu ifade etti.
ABD'li anayasa tarihçisi ve siyaset uzmanı Dan Lazare, Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un çocuklar da dahil çok sayıda kişiye yönelik cinsel istismar skandalının Amerikan eğlence sektörünün gerçekten çirkin yüzünü gösterdiğini vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Lazare, P. Diddy'nin cinsel istismar davasıyla ilgili değerlendirmesinde skandala adı karışan isimler arasında Donald Trump, Al Sharpton, birçok Hollywood yıldızı gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğuna dikkat çekti.

2024 ABD başkanlık seçimleri yarışının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Lazare, P. Diddy'nin Trump ve eşi Melania ile çekilmiş fotoğrafının servis edilebileceğini ve bunun Trump'ı 'ele geçirmek' ve zor durumda bırakmak kullanılabileceğini vurguladı.

ABD'deki elit sınıfın 'bazı üyelerinin' bu kargaşayı örtbas etmeye çok meyilli olduğunun altını çizen Lazare, "Tabii ki, (P. Diddy) 'nüfuzu satın alıyordu' ve günümüzün bazı en ünlü isimleri tarafından hevesle aranıyordu. Bu bana Jeffrey Epstein skandallarını hatırlatıyor. Epstein de, Amerika'daki en seçkin kişileri 'yetiştirmeye' çok ilgi gösteriyordu" ifadelerini kullandı.

Lazare, skandalla ilgili daha fazla bilginin ve ABD derin devletinin, istihbarat teşkilatlarının ve FBI'ın skandala dahil olma ihtimalinin yakında ortaya çıkmasını dışlamadığını da sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası bir ahlak bekçisi gibi hareket eden ABD'nin, bunun yerine P. Diddy'nin 'kurbanı' olan çocukların kaderini düşünmesinin daha iyi olacağını söylemişti.

ABD polisinin, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve Beyaz Saray'ın P. Diddy'nin işlediği suçları bilmemesinin imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, bazılarının korktuğunu, bazılarının ise doğru zamanı bekleyerek bu bilgiyi sakladığını vurgulamıştı.

Bu yaşananı 'komik ve korkutucu' olarak niteleyen Rus Dışişleri Sözcüsü, "Şov dünyasının kralı, siyaset kurumunun yeni normal olarak kamufle ettiği modern Amerika'nın tüm günahlarıyla suçlandı. Uzun yıllar boyunca 'P. Diddy'nin beyaz partileri' Amerikan şov dünyasında herkesin gitmek istediği bir yerdi. Üstelik her Hollywood yıldızına yüz tanımlama kontrolü yapılmadı. Bu düzeydeki suçlara katılım yalnızca istisnai kişilere ayrılmıştı. Orada gerçekte ne olduğu hakkında konuşmak kesinlikle yasaktı. Artık bunun nedeni aşikar" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала