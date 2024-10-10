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İsrail, Suriye'de İran'a ait otomobil fabrikasını vurdu
İsrail, Suriye'de İran'a ait otomobil fabrikasını vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediği belirtildi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde bulunan bir otomobil fabrikasına saldırı düzenlediğini bildirdi.Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.Sputnik'e demeç veren Hasye Sanayi Bölgesi Müdürü Amir Halil, İsrail uçaklarının İranlı otomotiv firması Saipa'nın otomobil fabrikasını vurduğunu ifade etti.Halil, "İsrail, Hasye Sanayi Bölgesi'ndeki Saipa otomobil fabrikasına hava saldırısı düzenledi" dedi.Bu arada İsrail tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/lubnanin-guneyine-yonelik-son-saldirilarda-olu-sayisi-10a-yukseldi-12-kisi-yaralandi-1089037680.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), suriye, humus, saipa diesel, iran, suriye krizi
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), suriye, humus, saipa diesel, iran, suriye krizi

İsrail, Suriye'de İran'a ait otomobil fabrikasını vurdu

09:58 10.10.2024
© Ruptlyİsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi
İsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Ruptly
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İsrail ordusunun Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediği belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde bulunan bir otomobil fabrikasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Sputnik'e demeç veren Hasye Sanayi Bölgesi Müdürü Amir Halil, İsrail uçaklarının İranlı otomotiv firması Saipa'nın otomobil fabrikasını vurduğunu ifade etti.

Halil, "İsrail, Hasye Sanayi Bölgesi'ndeki Saipa otomobil fabrikasına hava saldırısı düzenledi" dedi.

Bu arada İsrail tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
7 Ekim 2024, Dahiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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