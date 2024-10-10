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Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam, benzinde zam ya da indirim var mı?
Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam, benzinde zam ya da indirim var mı?
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da devam eden gerilimle birlikte petrol fiyatları yükseliyor. Brent petrolün varil fiyatı 77 doların üzerinde seyrediyor. Döviz kuru ve petrol... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:03+0300
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ekonomi
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Petrol fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan arz kesintisi endişeleri görülürken yakıt talebinin artmasının desteğiyle yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 77.17 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol ve döviz kurlarındaki değişilik akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorin grubuna 77 kuruş zam geldi. Motorin zammı pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Ancak benzine de zam gelme ihtimalinden bahsediliyor.10 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 42.90 TLMotorin litre fiyatı: 43.47 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 42.78 TLMotorin litre fiyatı: 43.41TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 43.26 TLMotorin litre fiyatı: 43.93 TLİzmir Benzin litre fiyatı: 43.72 TLMotorin litre fiyatı: 44.44 TL
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Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam, benzinde zam ya da indirim var mı?

09:03 10.10.2024 (güncellendi: 09:29 10.10.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Orta Doğu'da devam eden gerilimle birlikte petrol fiyatları yükseliyor. Brent petrolün varil fiyatı 77 doların üzerinde seyrediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 77 kuruş zam geldi. Peki, güncel motorin ve benzin fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan arz kesintisi endişeleri görülürken yakıt talebinin artmasının desteğiyle yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 77.17 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol ve döviz kurlarındaki değişilik akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorin grubuna 77 kuruş zam geldi. Motorin zammı pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Ancak benzine de zam gelme ihtimalinden bahsediliyor.

10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 42.78 TL
Motorin litre fiyatı: 43.41TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 43.93 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43.72 TL
Motorin litre fiyatı: 44.44 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
2 Ekim, 09:26
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