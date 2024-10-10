https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/akaryakitta-fiyat-degisti-motorine-zam-benzinde-de-fiyat-degisecek-mi-1089040419.html

Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam, benzinde zam ya da indirim var mı?

Akaryakıtta fiyat değişti: Motorine zam, benzinde zam ya da indirim var mı?

Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da devam eden gerilimle birlikte petrol fiyatları yükseliyor. Brent petrolün varil fiyatı 77 doların üzerinde seyrediyor. Döviz kuru ve petrol... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T09:03+0300

2024-10-10T09:03+0300

2024-10-10T09:29+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Petrol fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan arz kesintisi endişeleri görülürken yakıt talebinin artmasının desteğiyle yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 77.17 dolar seviyesinde seyrediyor. Petrol ve döviz kurlarındaki değişilik akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorin grubuna 77 kuruş zam geldi. Motorin zammı pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. Ancak benzine de zam gelme ihtimalinden bahsediliyor.10 Ekim güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 42.90 TLMotorin litre fiyatı: 43.47 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 42.78 TLMotorin litre fiyatı: 43.41TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 43.26 TLMotorin litre fiyatı: 43.93 TLİzmir Benzin litre fiyatı: 43.72 TLMotorin litre fiyatı: 44.44 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/benzin-ve-motorine-zam-geldi-akaryakitta-fiyat-degisti-1088689673.html

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