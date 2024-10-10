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Acun Ilıcalı'dan Gökhan Dinç'e ses kayıtlı 'abi' yanıtı: 'Somut oldu kusura bakma'
Acun Ilıcalı'dan Gökhan Dinç'e ses kayıtlı 'abi' yanıtı: 'Somut oldu kusura bakma'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında kendisine daha önce "Acun abi Allah senden razı olsun" diye bir mesaj atan yorumcunun... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:57+0300
2024-10-10T09:57+0300
türkiye
acun ılıcalı
gökhan dinç
fenerbahçe
gazeteci
polemik
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Acun Ilıcalı ile spor yorumcusu Gökhan Dinç arasında "abi" tartışması çıktı. İkili arasındaki bu gerginlik kısa sürede gündem oldu.'Bana abi diyen adam bana sallıyor'Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuş ve isim vermeden bir yorumcudan söz etmişti. Ilıcalı, "Muhabirlik döneminden tanıdığım, 'Acun abi Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin' diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bu yorumcunun kim olduğu merak konusu olurken, spor yorumcusu Gökhan Dinç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve bahsedilen yorumcunun kendisi olduğunu söyledi. Konuyu Youtube üzerinden yayınladığı programda değerlendiren Dinç, "Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim. Acun Ilıcalı'ya ben 2022 yılında ülkemizin yaşadığı felaket deprem sebebiyle, orada gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar için... Birincisi Acun'a ben Acun diyorum 'abi' demiyorum. Acun abi de demem hiçbir zaman. Acun'dur çünkü benim için o. Acun, Allah senden razı olsun. Yaptığın destekler çocuklarının yüzü suyu hürmetine, çocuklarının yüzünü güldürsün gibi bir mesaj attım" dedi.'Tonlarımız yükseldi'Daha sonra Aziz Yıldırım ile ilgili bir yayından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını aktaran Dinç, "Konuştuk, sesi son derece yüksekti. 'Kardeşim kardeşim' diye hitap ediyordu. Ben de Acun diyorum kendisine. Burada yaptığımız konuşmadan sonra tonlarımız yükseldi onun da tonu yükseldi" ifadelerini kullandı.'Bir algı yaratıyorsunuz'Sözlerine devam eden Gökhan Dinç, "Ben bunu böyle açıklamak da istemiyorum ama şöyle bir gerçeklik var. Bir algı yaratıyorsunuz, bunun kimin taktiği olduğunu biliyorum ben. Bir algı yaratıyorsunuz, sanki ben Acun'dan bir şey istemişim Acun'a da teşekkür etmişim algısı oldu bende. Belki bunun için söylememiş olabilir bunun için aradım Acun'u bugün. Açmadı telefonu o yüzden böyle söyleme kararı aldım. Yoksa telefonda soracaktım, alacağım cevaba göre ben de ona telefonda söyleyecektim" şeklinde konuştu.Dinç: Abi demedimDinç açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi;'Yolladığın mesajı paylaşabilir miyim?'Gökhan Dinç'in bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, bu konuşmaların geçtiği Youtube videosunu alıntılayarak "İzninle bana yolladığın mesajı paylaşabilir miyim? Cesaretin varsa tabii" dedi.Gökhan Dinç ise bu paylaşıma, "Mesajı neden attığımı, mesajın yılını, gününü, saatini de paylaşacaksan bir dakika durma paylaş. Ama sizin taktiklerden kullanmadan" yanıtını verdi.'Somur bir cevap oldu kusura bakma'Gökhan Dinç'in bu paylaşımından sonra Acun Ilıcalı, Gökhan Dinç tarafından kendisine gönderilen sesli bir mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Dinç'in "Acun 'abi' selam, Gökhan Dinç ben. Nasılsın öncelikli olarak. Çok fazla zamanını almayacağım da böyle pattadak oldu" ifadelerini kullandığı görüldü. Acun, bu sesli mesajı "Benden bir şey istemek için 19 Mayıs 2020'de 22:47'de bana gönderdiğin sesli mesaj. Senden büyük birine "abi" diye hitap edip saygı göstermiş olman kötü bir şey değil. Bu konuda bu kadar rahat yalan söyleyebilmen çok üzücü. Somut bir cevap oldu, kusura bakma" notuyla paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-bu-yapiyi-vura-vura-indirecegiz-1088942542.html
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Acun Ilıcalı'dan Gökhan Dinç'e ses kayıtlı 'abi' yanıtı: 'Somut oldu kusura bakma'

09:57 10.10.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında kendisine daha önce "Acun abi Allah senden razı olsun" diye bir mesaj atan yorumcunun kendisini sürekli eleştirdiğini söylemişti. Bu gelişme üzerine Gökhan Dinç, bu kişinin kendisini olduğunu ve asla "abi" demediğini söyledi. Ilıcalı ise Dinç'in "abi" dediği mesajı yayınlandı.
Acun Ilıcalı ile spor yorumcusu Gökhan Dinç arasında "abi" tartışması çıktı. İkili arasındaki bu gerginlik kısa sürede gündem oldu.

'Bana abi diyen adam bana sallıyor'

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuş ve isim vermeden bir yorumcudan söz etmişti.
Ilıcalı, "Muhabirlik döneminden tanıdığım, 'Acun abi Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin' diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.
Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bu yorumcunun kim olduğu merak konusu olurken, spor yorumcusu Gökhan Dinç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve bahsedilen yorumcunun kendisi olduğunu söyledi. Konuyu Youtube üzerinden yayınladığı programda değerlendiren Dinç, "Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim. Acun Ilıcalı'ya ben 2022 yılında ülkemizin yaşadığı felaket deprem sebebiyle, orada gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar için... Birincisi Acun'a ben Acun diyorum 'abi' demiyorum. Acun abi de demem hiçbir zaman. Acun'dur çünkü benim için o. Acun, Allah senden razı olsun. Yaptığın destekler çocuklarının yüzü suyu hürmetine, çocuklarının yüzünü güldürsün gibi bir mesaj attım" dedi.

'Tonlarımız yükseldi'

Daha sonra Aziz Yıldırım ile ilgili bir yayından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını aktaran Dinç, "Konuştuk, sesi son derece yüksekti. 'Kardeşim kardeşim' diye hitap ediyordu. Ben de Acun diyorum kendisine. Burada yaptığımız konuşmadan sonra tonlarımız yükseldi onun da tonu yükseldi" ifadelerini kullandı.

'Bir algı yaratıyorsunuz'

Sözlerine devam eden Gökhan Dinç, "Ben bunu böyle açıklamak da istemiyorum ama şöyle bir gerçeklik var. Bir algı yaratıyorsunuz, bunun kimin taktiği olduğunu biliyorum ben. Bir algı yaratıyorsunuz, sanki ben Acun'dan bir şey istemişim Acun'a da teşekkür etmişim algısı oldu bende. Belki bunun için söylememiş olabilir bunun için aradım Acun'u bugün. Açmadı telefonu o yüzden böyle söyleme kararı aldım. Yoksa telefonda soracaktım, alacağım cevaba göre ben de ona telefonda söyleyecektim" şeklinde konuştu.

Dinç: Abi demedim

Dinç açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi;
"Deprem için hem yaptığı yardım hem de yaptığı yayınlar için insani bir şey yazmışım ama oluşturduğu algı 'Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin abi...' Ben sana hiç abi demedim. Tanıştığımız ilk günde de abi demedim, şimdi de abi demiyorum. Demeyeceğim de"

'Yolladığın mesajı paylaşabilir miyim?'

Gökhan Dinç'in bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, bu konuşmaların geçtiği Youtube videosunu alıntılayarak "İzninle bana yolladığın mesajı paylaşabilir miyim? Cesaretin varsa tabii" dedi.
Gökhan Dinç ise bu paylaşıma, "Mesajı neden attığımı, mesajın yılını, gününü, saatini de paylaşacaksan bir dakika durma paylaş. Ama sizin taktiklerden kullanmadan" yanıtını verdi.

'Somur bir cevap oldu kusura bakma'

Gökhan Dinç'in bu paylaşımından sonra Acun Ilıcalı, Gökhan Dinç tarafından kendisine gönderilen sesli bir mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesajda Dinç'in "Acun 'abi' selam, Gökhan Dinç ben. Nasılsın öncelikli olarak. Çok fazla zamanını almayacağım da böyle pattadak oldu" ifadelerini kullandığı görüldü. Acun, bu sesli mesajı "Benden bir şey istemek için 19 Mayıs 2020'de 22:47'de bana gönderdiğin sesli mesaj. Senden büyük birine "abi" diye hitap edip saygı göstermiş olman kötü bir şey değil. Bu konuda bu kadar rahat yalan söyleyebilmen çok üzücü. Somut bir cevap oldu, kusura bakma" notuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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