https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abddeki-veri-sonrasi-altin-fiyatlari-yukselise-gecti-1089064934.html
ABD'deki veri sonrası altın fiyatları yükselişe geçti
ABD'deki veri sonrası altın fiyatları yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD'deki enflasyon verisi altın... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T17:04+0300
2024-10-10T17:04+0300
2024-10-10T17:06+0300
ekonomi
gram altın
çeyrek altın
enflasyon
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ABD'de TÜFE eylülde yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek TÜFE de beklentiyi aştı. Yatırımcıların odaklandığı ABD enflasyon verisinin açıklanması sonrasında altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Gram ve çeyrek altın ne kadar?Verilerin açıklanması ile 2 bin 624 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu sıralarda 2 bin 625 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla gram altın 2 bin 880 liradan; çeyrek altın ise 4 bin 704 liradan işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-enflasyon-ongoruleri-asti-1089060653.html
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ABD'deki veri sonrası altın fiyatları yükselişe geçti
17:04 10.10.2024 (güncellendi: 17:06 10.10.2024)
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD'deki enflasyon verisi altın fiyatlarını da hareketlendirdi. Ons altın, 2 bin 624 dolar seviyesine kadar yükseldi. Peki, gram ve çeyrek altında son durum ne?
ABD'de TÜFE eylülde yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek TÜFE de beklentiyi aştı. Yatırımcıların odaklandığı ABD enflasyon verisinin açıklanması sonrasında altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Verilerin açıklanması ile 2 bin 624 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu sıralarda 2 bin 625 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla gram altın 2 bin 880 liradan; çeyrek altın ise 4 bin 704 liradan işlem görüyor.