https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abddeki-veri-sonrasi-altin-fiyatlari-yukselise-gecti-1089064934.html

ABD'deki veri sonrası altın fiyatları yükselişe geçti

ABD'deki veri sonrası altın fiyatları yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD'deki enflasyon verisi altın... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T17:04+0300

2024-10-10T17:04+0300

2024-10-10T17:06+0300

ekonomi

gram altın

çeyrek altın

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg

ABD'de TÜFE eylülde yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek TÜFE de beklentiyi aştı. Yatırımcıların odaklandığı ABD enflasyon verisinin açıklanması sonrasında altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Gram ve çeyrek altın ne kadar?Verilerin açıklanması ile 2 bin 624 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu sıralarda 2 bin 625 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla gram altın 2 bin 880 liradan; çeyrek altın ise 4 bin 704 liradan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-enflasyon-ongoruleri-asti-1089060653.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd enflasyon, son dakika abd enflasyon, altın fiyatları, abd altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar, abd enflasyon altın, güncel altın kuru, anlık altın fiyatları