https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-rakunlar-toplanarak-kendilerini-yillardir-besleyen-kadinin-evini-basti-kadin-polis-cagirdi-1089049286.html
ABD'de rakunlar toplanarak kendilerini yıllardır besleyen kadının evini bastı, kadın polis çağırdı
ABD'de rakunlar toplanarak kendilerini yıllardır besleyen kadının evini bastı, kadın polis çağırdı
Sputnik Türkiye
ABD'de kırsal alandaki evinin çevresinde yıllardır rakun besleyen kadın, acil yardım hattını arayarak polisten yardım istedi. Kadın, 100'e yakın rakunun evini... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T12:01+0300
2024-10-10T12:01+0300
2024-10-10T12:01+0300
yaşam
abd
rakun
yabani hayvanlar
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Washington eyaletinde meydana gelen olayda söz konusu kadın, ormanlık alandaki evinin çevresinde yaklaşık 40 yıldır az sayıda rakuna yiyecek verdiğini ancak son zamanlarda sayılarının giderek arttığını ifade etti. Rakunların sayıları giderek çoğalınca toplatıp başka bir yere bırakılması için vahşi yaşam kontrol şirketinden yardım isteyen kadın, rakun başına 500 dolar fiyat istenince bu plandan vazgeçmiş. 3 Ekim'de evinin bahçesine 100 kadar rakun toplanınca korkuya kapılan kadın polisten yardım istedi. Rakunların görsellerini paylaşan polis, olay yerine geldiğinde arabasına sığınarak mahsur kalan kadını kurtardı. Polis ayrıca vahşi yaşam yetkililerinin rakun problemini ele alacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rus-bilim-insani-uyardi-marburg-virusu-yikanmamis-meyvelerle-bulasabilir-1089047778.html
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abd, rakun, yabani hayvanlar
abd, rakun, yabani hayvanlar
ABD'de rakunlar toplanarak kendilerini yıllardır besleyen kadının evini bastı, kadın polis çağırdı
ABD'de kırsal alandaki evinin çevresinde yıllardır rakun besleyen kadın, acil yardım hattını arayarak polisten yardım istedi. Kadın, 100'e yakın rakunun evini bastığı ve korkudan dışarı çıkamadığı için yardım talep etti. Polis, ismi açıklanmayan kadını kurtardı.
Washington eyaletinde meydana gelen olayda söz konusu kadın, ormanlık alandaki evinin çevresinde yaklaşık 40 yıldır az sayıda rakuna yiyecek verdiğini ancak son zamanlarda sayılarının giderek arttığını ifade etti. Rakunların sayıları giderek çoğalınca toplatıp başka bir yere bırakılması için vahşi yaşam kontrol şirketinden yardım isteyen kadın, rakun başına 500 dolar fiyat istenince bu plandan vazgeçmiş.
3 Ekim'de evinin bahçesine 100 kadar rakun toplanınca korkuya kapılan kadın polisten yardım istedi. Rakunların görsellerini paylaşan polis, olay yerine geldiğinde arabasına sığınarak mahsur kalan kadını kurtardı. Polis ayrıca vahşi yaşam yetkililerinin rakun problemini ele alacağını ifade etti.