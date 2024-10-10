https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-rakunlar-toplanarak-kendilerini-yillardir-besleyen-kadinin-evini-basti-kadin-polis-cagirdi-1089049286.html

ABD'de rakunlar toplanarak kendilerini yıllardır besleyen kadının evini bastı, kadın polis çağırdı

ABD'de rakunlar toplanarak kendilerini yıllardır besleyen kadının evini bastı, kadın polis çağırdı

Sputnik Türkiye

ABD'de kırsal alandaki evinin çevresinde yıllardır rakun besleyen kadın, acil yardım hattını arayarak polisten yardım istedi. Kadın, 100'e yakın rakunun evini... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T12:01+0300

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2024-10-10T12:01+0300

yaşam

abd

rakun

yabani hayvanlar

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Washington eyaletinde meydana gelen olayda söz konusu kadın, ormanlık alandaki evinin çevresinde yaklaşık 40 yıldır az sayıda rakuna yiyecek verdiğini ancak son zamanlarda sayılarının giderek arttığını ifade etti. Rakunların sayıları giderek çoğalınca toplatıp başka bir yere bırakılması için vahşi yaşam kontrol şirketinden yardım isteyen kadın, rakun başına 500 dolar fiyat istenince bu plandan vazgeçmiş. 3 Ekim'de evinin bahçesine 100 kadar rakun toplanınca korkuya kapılan kadın polisten yardım istedi. Rakunların görsellerini paylaşan polis, olay yerine geldiğinde arabasına sığınarak mahsur kalan kadını kurtardı. Polis ayrıca vahşi yaşam yetkililerinin rakun problemini ele alacağını ifade etti.

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abd, rakun, yabani hayvanlar