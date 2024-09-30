Mansur Yavaş: Keçiören’de bir okulu temizlerken yetkililer dışarı çıkardı, 2 katı temizledik, 1 kat pis kaldı

"Keçiören'de bir okulun 2 katı temizlendi, yetkililer derhal bırakın dedi. Bir katı pis kaldı. Herhalde okul müdürü kendi temizleyecek. Kim aradı müdahale etti bilmiyorum. Okulların taleplerini biz hep yerine getiriyorduk. Okul müdürleri ve veliler yoğun şekilde tamir etmemizi istedi. 2019'dan bu yana 154 milyon liralık destek olduk. Okul müdürleri talep etti. Basına yansıyınca son dönemde, biz hemen devreye girdik ve çağrı yaptık. Arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğiz dedik. Talep çoktu. Temizlik için de katkıda bulunacağımızı söylemiştik."