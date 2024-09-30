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Mansur Yavaş: Keçiören’de bir okulu temizlerken yetkililer dışarı çıkardı, 2 katı temizledik, 1 kat pis kaldı
Mansur Yavaş: Keçiören’de bir okulu temizlerken yetkililer dışarı çıkardı, 2 katı temizledik, 1 kat pis kaldı
Sputnik Türkiye
Mansur Yavaş, temizlik konusunda Ankara'daki okullardan yardım talebi geldiğini açıkladı. Yavaş Keçiören'deki bir okulda temizlik esnasında 'derhal bırakın'... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:49+0300
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, okul müdürleri ve velilerden talep gelmesi üzerine bazı okullara hijyen malzemesi ve temizlik yardımı yapıldığını ifade etti.Basına yansıyan görüntülerde bazı okullarda temizliğin yetersiz düzeyde kaldığı ya da hiç yapılmadığı iddia edilmişti.Belediye olarak derhal harekete geçtiklerini belirten Yavaş, bazı okulların taleplerini geri çektiğini söyledi. Yavaş temizlik yapılan Keçiören'deki bir okulda ise yaşananları şu sözlerle özetledi:
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Mansur Yavaş: Keçiören’de bir okulu temizlerken yetkililer dışarı çıkardı, 2 katı temizledik, 1 kat pis kaldı

10:49 30.09.2024
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / Fatih Kurt
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Mansur Yavaş, temizlik konusunda Ankara'daki okullardan yardım talebi geldiğini açıkladı. Yavaş Keçiören'deki bir okulda temizlik esnasında 'derhal bırakın' talimatı gelmesi sebebiyle okulun bir katının da pis kaldığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, okul müdürleri ve velilerden talep gelmesi üzerine bazı okullara hijyen malzemesi ve temizlik yardımı yapıldığını ifade etti.
Basına yansıyan görüntülerde bazı okullarda temizliğin yetersiz düzeyde kaldığı ya da hiç yapılmadığı iddia edilmişti.
Belediye olarak derhal harekete geçtiklerini belirten Yavaş, bazı okulların taleplerini geri çektiğini söyledi. Yavaş temizlik yapılan Keçiören'deki bir okulda ise yaşananları şu sözlerle özetledi:

"Keçiören'de bir okulun 2 katı temizlendi, yetkililer derhal bırakın dedi. Bir katı pis kaldı. Herhalde okul müdürü kendi temizleyecek. Kim aradı müdahale etti bilmiyorum. Okulların taleplerini biz hep yerine getiriyorduk. Okul müdürleri ve veliler yoğun şekilde tamir etmemizi istedi. 2019'dan bu yana 154 milyon liralık destek olduk. Okul müdürleri talep etti. Basına yansıyınca son dönemde, biz hemen devreye girdik ve çağrı yaptık. Arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğiz dedik. Talep çoktu. Temizlik için de katkıda bulunacağımızı söylemiştik."

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