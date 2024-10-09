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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ukrayna-rusya-topraklarina-47-ihayla-saldirdi-1088997977.html
Ukrayna, Rusya topraklarına 47 İHA'yla saldırdı
Ukrayna, Rusya topraklarına 47 İHA'yla saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 47 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:47+0300
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 24, Belgorod Bölgesi'nde 5, Kursk ve Rostov bölgelerinde 2'şer, Krasnodar Bölgesi'nde 1 ve Azak Denizi semalarında 13 İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/salon-bosaltildi-kapilar-kilitlendi-disisleri-bakani-ve-milli-savunma-bakani-milletvekillerini-1088996889.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), belgorod, kursk, kursk bölgesi, krasnodar

Ukrayna, Rusya topraklarına 47 İHA'yla saldırdı

09:47 09.10.2024 (güncellendi: 09:48 09.10.2024)
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования смотрит в бинокль
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования смотрит в бинокль - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 47 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.

Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 24, Belgorod Bölgesi'nde 5, Kursk ve Rostov bölgelerinde 2'şer, Krasnodar Bölgesi'nde 1 ve Azak Denizi semalarında 13 İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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