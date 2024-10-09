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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/yarali-halde-fabrikaya-siginmisti-geyigin-durumu-iyiye-gidiyor-1089009306.html
Yaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor
Yaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin yaptığı taramada geyiğin ateşli silahla sol ön... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T13:56+0300
2024-10-09T13:56+0300
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yürümekte güçlük çeken geyikle karşılaşan işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, geyiği uyuşturarak yakaladı.Sol ön ayağında kırık olduğu belirlenen geyik, tedavisi için barınağa götürüldü.Geyik silahla vurulmuşİzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Şükrü Erdem Onur, hayvanı anesteziye alıp tedaviye başladıklarını, çekilen röntgende ayakta kırık olduğunu gördüklerini ifade etti.Ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu gördüklerini kaydeden Onur, şunları belirtti:Tarım Bakanı: Durumu iyiye gidiyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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Yaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor

13:56 09.10.2024
© AA / Kürşat GürbüzYaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor
Yaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA / Kürşat Gürbüz
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin yaptığı taramada geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yürümekte güçlük çeken geyikle karşılaşan işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, geyiği uyuşturarak yakaladı.
Sol ön ayağında kırık olduğu belirlenen geyik, tedavisi için barınağa götürüldü.

Geyik silahla vurulmuş

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Şükrü Erdem Onur, hayvanı anesteziye alıp tedaviye başladıklarını, çekilen röntgende ayakta kırık olduğunu gördüklerini ifade etti.
Ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu gördüklerini kaydeden Onur, şunları belirtti:
"Ayağı çok kötü durumdaydı. Her iki tarafta tenis topu büyüklüğünde çıkıntılar var. Bunların kemik üremesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen geyik önümüzdeki hafta ortopedi operasyonuna alınacak. Zorlu bir operasyon olacak. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde doğada yaşadığını tahmin ediyoruz. Kızıl geyiği, sağlığına kavuşturup yeniden doğal yaşam alanına bırakmak istiyoruz."

Tarım Bakanı: Durumu iyiye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Durumu iyiye gidiyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı ve yorgun halde bulunan kızılgeyik, milli parklar ekiplerimizce tedavi altına alındı. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak."
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