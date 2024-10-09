https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/yarali-halde-fabrikaya-siginmisti-geyigin-durumu-iyiye-gidiyor-1089009306.html

Yaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor

Yaralı halde fabrikaya sığınmıştı: Geyiğin durumu iyiye gidiyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin yaptığı taramada geyiğin ateşli silahla sol ön... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T13:56+0300

2024-10-09T13:56+0300

2024-10-09T13:56+0300

dünya

geyik

izmir

ibrahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

hayvan

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yürümekte güçlük çeken geyikle karşılaşan işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, geyiği uyuşturarak yakaladı.Sol ön ayağında kırık olduğu belirlenen geyik, tedavisi için barınağa götürüldü.Geyik silahla vurulmuşİzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Şükrü Erdem Onur, hayvanı anesteziye alıp tedaviye başladıklarını, çekilen röntgende ayakta kırık olduğunu gördüklerini ifade etti.Ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu gördüklerini kaydeden Onur, şunları belirtti:Tarım Bakanı: Durumu iyiye gidiyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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