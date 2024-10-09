https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/uraloglu-haydarpasa-gariyla-ilgili-sorulara-yanit-verdi-restorasyon-tamamlandiginda-tren-1089004379.html

Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'yla ilgili sorulara yanıt verdi: 'Restorasyon tamamlandığında tren seferlerine devam edilecek'

Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'yla ilgili sorulara yanıt verdi: 'Restorasyon tamamlandığında tren seferlerine devam edilecek'

Sputnik Türkiye

İstanbul'un simge binalarından biri olan ve 2010 yılında çatısında çıkan yangında büyük hasar gören Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:34+0300

2024-10-09T11:34+0300

2024-10-09T11:35+0300

politika

haydarpaşa garı

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

tarihi bina

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İstanbul'un simge binalarından biri olan ve 2010 yılında çatısında çıkan yangında büyük hasar gören Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi garın yangından korunması için itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesi hazırlandığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: 'Restorasyonun tamamlanmasının ardından tren seferlerine devam edilecek'Bakan Uraloğlu, binanın yangından korunması için de itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını belirterek, "Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı. Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-uraloglu-haydarpasa-garimizi-bu-yil-icinde-tamamen-hazir-hale-getirecegiz-1085484633.html

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haydarpaşa garı, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, tarihi bina