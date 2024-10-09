https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/uraloglu-haydarpasa-gariyla-ilgili-sorulara-yanit-verdi-restorasyon-tamamlandiginda-tren-1089004379.html
Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'yla ilgili sorulara yanıt verdi: 'Restorasyon tamamlandığında tren seferlerine devam edilecek'
Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'yla ilgili sorulara yanıt verdi: 'Restorasyon tamamlandığında tren seferlerine devam edilecek'
Sputnik Türkiye
İstanbul'un simge binalarından biri olan ve 2010 yılında çatısında çıkan yangında büyük hasar gören Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:34+0300
2024-10-09T11:34+0300
2024-10-09T11:35+0300
politika
haydarpaşa garı
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
tarihi bina
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İstanbul'un simge binalarından biri olan ve 2010 yılında çatısında çıkan yangında büyük hasar gören Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi garın yangından korunması için itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesi hazırlandığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: 'Restorasyonun tamamlanmasının ardından tren seferlerine devam edilecek'Bakan Uraloğlu, binanın yangından korunması için de itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını belirterek, "Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı. Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-uraloglu-haydarpasa-garimizi-bu-yil-icinde-tamamen-hazir-hale-getirecegiz-1085484633.html
haydarpaşa garı
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haydarpaşa garı, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, tarihi bina
haydarpaşa garı, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, tarihi bina
İstanbul'un simge binalarından biri olan ve 2010 yılında çatısında çıkan yangında büyük hasar gören Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi garın yangından korunması için itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesi hazırlandığını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
"Haydarpaşa gar binası ve 5 plan No'lu binada yapılan çalışmalar; çatı, çatı katı, iki kule, bekleme salonu restorasyonu, dış cephe taşları, vitraylar, ahşap pencere ve panjur onarımları, güçlendirme imalatları ile cephe aydınlatma işleridir. Bunların dışında herhangi bir ekleme veya düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca Haydarpaşa gar binası ve müştemilatında devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme yapılması gereken alanlarla ilgili gerekli proje çalışmaları yapıldı. 5 plan No'lu binada zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır."
'Restorasyonun tamamlanmasının ardından tren seferlerine devam edilecek'
Bakan Uraloğlu, binanın yangından korunması için de itfaiye onaylı yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını belirterek, "Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı. Uraloğlu, restorasyonun tamamlanması ve istasyonun trafik işlemlerine açılmasının ardından tren seferlerine devam edileceğini kaydetti.