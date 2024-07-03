https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bakan-uraloglu-haydarpasa-garimizi-bu-yil-icinde-tamamen-hazir-hale-getirecegiz-1085484633.html

Uraloğlu: Haydarpaşa Garı’mızı bu yıl içinde tamamen hazır hale getireceğiz

Uraloğlu: Haydarpaşa Garı’mızı bu yıl içinde tamamen hazır hale getireceğiz

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm çalışmaları en kısa zamanda bitirerek Haydarpaşa Garı'nı bu yıl içinde tamamen hazır hale getirmiş... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T14:55+0300

2024-07-03T14:55+0300

2024-07-03T14:56+0300

türkiye

haydarpaşa

haydarpaşa garı

abdulkadir uraloğlu

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Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'un en önemli tarihi simgelerinden olan ecdat mirası Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını ve tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak "Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı Projesi"ndeki son çalışmaları incelediklerini söyledi.Haydarpaşa Garı'nın Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle 116 yıl önce açıldığını anımsatan Uraloğlu, garın o günden itibaren İstanbul'un ve Türkiye'nin en muhteşem sembol yapılarından biri haline dönüştüğünü kaydetti.Uraloğlu, 28 Kasım 2010'da çıkan yangın nedeniyle Haydarpaşa Garı'nın çatısının çöktüğünü, dördüncü katının tamamen kullanılmaz hale gelerek büyük zarar gördüğünü hatırlatarak, olay sonrasında Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü eliyle tarihi dokuya zarar vermeden titizlikle yürüttükleri restorasyon çalışmalarına başladıklarını anlattı.Restorasyon çalışmalarını iki etap halinde sürdürdüklerini dile getiren Uraloğlu, birinci etapta hasarın en çok olduğu tarihi garın çatı restorasyonuna başladıklarını ve 3 yılda aslına uygun olarak tamamladıklarını ifade etti.Orijinaline uygun olarak yeniledikleri çatı binasında yapılan çalışmalardan bahseden Uraloğlu, kulelerin onarımlarını da gerçekleştirdiklerini vurguladı.Uraloğlu, "Şimdi müthiş ve benzersiz mimari formuna uygun restorasyon çalışmaları tamamlanan çatı katı, mekanik ve elektrik tesisatı ardından yükseltilmiş döşemenin de yapılmasıyla yeni görünümüne kavuşmuş olacak." diye konuştu.'Haydarpaşa Garı olası büyük bir depreme yönelik güçlendirildi'Bakan Uraloğlu, zeminde yapılan tespit çalışmaları sonucu zemin iyileştirme çalışmalarını tamamladıklarını ve olası büyük bir depreme yönelik yapısal güçlendirme imalatlarını da gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Haydarpaşa'da dünyada bir ilk olacak Arkeopark Projesi'ni hayata geçireceğiz'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Haydarpaşa Garı projesi kapsamında ve parselinde bulunan 5. Plan Nolu yapı inşa çalışmalarının altyapı ve üstyapı olarak devam ettiğini, beton, şap ve ahşap doğrama imalatlarını tamamladıklarını belirterek, "İnşallah tüm çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirerek Haydarpaşa Garımızı bu yıl içinde tamamen hazır hale getirmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.Haydarpaşa Garı sahasında Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Arkeopark Projesi'ni hayata geçireceklerini dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:Uraloğlu, Haydarpaşa Garı bölgesindeki demir yolu alanında başlatılan çalışmalarda tarihi Kalkedon şehrine ait olduğu düşünülen yapıların çıktığını anımsatarak, yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapılarının temellerine rastlandığını söyledi.Alanın tarihi ve kültürel miras kimliğinin korunması, ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılarla mevcut tarihi binaların restorasyonu ve bunların sergilenmesini içeren "Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Projenin toplam alanı 475 bin metrekare. 400 bin metrekaresi arkeolojik park, 75 bin metrekaresi de demir yolu ve işletme alanları olacak." açıklamasını yaptı.'Kazıların yüzde 90'ı tamamlandı'Bakan Uraloğlu, şu anda tarihi peronların yeniden yapımlarını tamamladıklarını, tren gar alanındaki hat altyapısı, balast, travers işlerini bitirdiklerini, üstyapı imalatlarına devam ettiklerini, ray serim işlemlerinin yüzde 35'ini bitirdiklerini söyledi.Atık su ve yağmur suyu drenajı ile aydınlatma direklerinde sağlanan ilerlemeye değinen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:Bakan Uraloğlu, hem Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını hem de gar sahasındaki gün yüzüne çıkan tarihi değerleri dünyaya bir ilk olarak tanıtacaklarını kaydederek, "Bu nedenle projemizin hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum." dedi.Ortaya çıkarılan eserlerin önemine işaret eden Uraloğlu, İstanbul'un tarihine ışık tutan bu çalışmaların yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline geleceğini sözlerine ekledi.

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