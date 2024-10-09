https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ukraynali-esir-saglik-gorevlilerinin-verdigi-ucretsiz-amfetaminlerle-askerler-bagimli-hale-geliyor-1088998708.html
Ukraynalı esir: Sağlık görevlilerinin verdiği ücretsiz amfetaminlerle askerler bağımlı hale geliyor
Ukraynalı esir: Sağlık görevlilerinin verdiği ücretsiz amfetaminlerle askerler bağımlı hale geliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunda, sağlık görevlilerinin askerleri amfetamin bağımlısı yaptığını anlatan Ukraynalı esir, uyuşturucuyu başta ücretsiz alan askerlerin daha sonra... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:43+0300
2024-10-09T09:43+0300
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Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Piyade Tugayı askeri Artem Kabanov, Rus gazetecilere açıklamasında, ordudaki sağlık görevlilerinin askerlere uyuşturucu vererek onları bağımlı hale getirdiğini söyledi.Kabanov, “Askerlerimiz amfetamin kullanıyordu. Posta yoluyla alıyorlardı. Bu amfetamini alıyorlardı. Ukraynalı askerlerin yüzde 30 ilâ 100’ü uyuşturucu kullanıyor. Sağlık görevlilerimiz askerlere, kendilerini zinde tutmaları için amfetamin öneriyor” ifadesini kullandı.Sağlık görevlilerinin askerlere önce ücretsiz amfetamin verdiğini, bunun da bağımlılığa yol açtığını söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Üst düzey komutanların, orduda amfetamin ticaretine ‘yeşil ışık’ yaktığı ve bundan gelir elde ettiği görüşünü dile getiren Kabanov, kendisinin de beyaz toz şeklindeki uyuşturucu kullandığını ve diğer askerlerin görev sırasında uyuşturucu kullandığını gördüğünü belirterek şunu dedi: Zaporojye kentinden olduğunu söyleyen esir, sokak ortasında yakalanarak orduya gönderildiğini ve Mavic tipi taktik İHA eğitimi aldığını anlattı.Hepatit C, kronik Titze sendromu ve maksiller sinüziti olduğu için askerliğe uygun olmadığını söyleyen Kabanov, ayrıca okul yıllarında akut tüberküloz geçirdiğini belirterek, “Ama hiçbir sağlık komisyonundan geçirilmeden orduya alındım” diye kaydetti.Kabanov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne cephe hattına gönderildikten henüz birkaç gün sonra Rus askerler tarafından esir aldığını ekledi.
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ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, uyuşturucu, bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu bağımlısı, zaporojye, lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, uyuşturucu, bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu bağımlısı, zaporojye, lugansk halk cumhuriyeti
Ukraynalı esir: Sağlık görevlilerinin verdiği ücretsiz amfetaminlerle askerler bağımlı hale geliyor
09:43 09.10.2024 (güncellendi: 09:55 09.10.2024)
Ukrayna ordusunda, sağlık görevlilerinin askerleri amfetamin bağımlısı yaptığını anlatan Ukraynalı esir, uyuşturucuyu başta ücretsiz alan askerlerin daha sonra parayla almak zorunda kaldığını, teslimatın posta yoluyla yapıldığını ve komutanların tüm bunların üstünü örttüğünü belirtti.
Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Piyade Tugayı askeri Artem Kabanov, Rus gazetecilere açıklamasında, ordudaki sağlık görevlilerinin askerlere uyuşturucu vererek onları bağımlı hale getirdiğini söyledi.
Kabanov, “Askerlerimiz amfetamin kullanıyordu. Posta yoluyla alıyorlardı. Bu amfetamini alıyorlardı. Ukraynalı askerlerin yüzde 30 ilâ 100’ü uyuşturucu kullanıyor. Sağlık görevlilerimiz askerlere, kendilerini zinde tutmaları için amfetamin öneriyor” ifadesini kullandı.
Sağlık görevlilerinin askerlere önce ücretsiz amfetamin verdiğini, bunun da bağımlılığa yol açtığını söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bağımlı hale geldikten sonra kendini tutamıyorsun ve bu ‘zevk’ için para vermeye başlıyorsun. Telefon numarasını veriyorsun ve bir paket gönderiliyor. Paket geliyor, onu almaya gidiyorsun, orada da askeri polis duruyor. Köpeklerle kontrol ediyorlar. Ama bir şekilde bulamıyorlar. Bir şekilde onlar bulmayacak şekilde koyuyorlar.
Üst düzey komutanların, orduda amfetamin ticaretine ‘yeşil ışık’ yaktığı ve bundan gelir elde ettiği görüşünü dile getiren Kabanov, kendisinin de beyaz toz şeklindeki uyuşturucu kullandığını ve diğer askerlerin görev sırasında uyuşturucu kullandığını gördüğünü belirterek şunu dedi:
Uyuşturucu etkisiyle hızla hareket ediyorlardı. Mevziden mevziye koşuyor, kendilerini daha çevik hissediyorlar.
Zaporojye kentinden olduğunu söyleyen esir, sokak ortasında yakalanarak orduya gönderildiğini ve Mavic tipi taktik İHA eğitimi aldığını anlattı.
Hepatit C, kronik Titze sendromu ve maksiller sinüziti olduğu için askerliğe uygun olmadığını söyleyen Kabanov, ayrıca okul yıllarında akut tüberküloz geçirdiğini belirterek, “Ama hiçbir sağlık komisyonundan geçirilmeden orduya alındım” diye kaydetti.
Kabanov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne cephe hattına gönderildikten henüz birkaç gün sonra Rus askerler tarafından esir aldığını ekledi.