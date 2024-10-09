https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ukraynali-esir-saglik-gorevlilerinin-verdigi-ucretsiz-amfetaminlerle-askerler-bagimli-hale-geliyor-1088998708.html

Ukraynalı esir: Sağlık görevlilerinin verdiği ücretsiz amfetaminlerle askerler bağımlı hale geliyor

Ukraynalı esir: Sağlık görevlilerinin verdiği ücretsiz amfetaminlerle askerler bağımlı hale geliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunda, sağlık görevlilerinin askerleri amfetamin bağımlısı yaptığını anlatan Ukraynalı esir, uyuşturucuyu başta ücretsiz alan askerlerin daha sonra... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:43+0300

2024-10-09T09:43+0300

2024-10-09T09:55+0300

ukrayna krizi

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uyuşturucu bağımlısı

zaporojye

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Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Piyade Tugayı askeri Artem Kabanov, Rus gazetecilere açıklamasında, ordudaki sağlık görevlilerinin askerlere uyuşturucu vererek onları bağımlı hale getirdiğini söyledi.Kabanov, “Askerlerimiz amfetamin kullanıyordu. Posta yoluyla alıyorlardı. Bu amfetamini alıyorlardı. Ukraynalı askerlerin yüzde 30 ilâ 100’ü uyuşturucu kullanıyor. Sağlık görevlilerimiz askerlere, kendilerini zinde tutmaları için amfetamin öneriyor” ifadesini kullandı.Sağlık görevlilerinin askerlere önce ücretsiz amfetamin verdiğini, bunun da bağımlılığa yol açtığını söyleyen esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Üst düzey komutanların, orduda amfetamin ticaretine ‘yeşil ışık’ yaktığı ve bundan gelir elde ettiği görüşünü dile getiren Kabanov, kendisinin de beyaz toz şeklindeki uyuşturucu kullandığını ve diğer askerlerin görev sırasında uyuşturucu kullandığını gördüğünü belirterek şunu dedi: Zaporojye kentinden olduğunu söyleyen esir, sokak ortasında yakalanarak orduya gönderildiğini ve Mavic tipi taktik İHA eğitimi aldığını anlattı.Hepatit C, kronik Titze sendromu ve maksiller sinüziti olduğu için askerliğe uygun olmadığını söyleyen Kabanov, ayrıca okul yıllarında akut tüberküloz geçirdiğini belirterek, “Ama hiçbir sağlık komisyonundan geçirilmeden orduya alındım” diye kaydetti.Kabanov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne cephe hattına gönderildikten henüz birkaç gün sonra Rus askerler tarafından esir aldığını ekledi.

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