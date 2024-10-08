İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:08
80 dk
HABER MASASI
Ülkemizde gençler arasında giderek artan şiddet olayları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 90 artıların haftası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:10
3 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
19:25
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
19:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
19:50
2 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
TBMM’de gizli oturum: Kurtuluş Savaşı’ndan 1 Mart tezkeresine gizli oturumlar
20:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ingiltereden-rusya-radyolojik-kimyasal-ve-biyolojik-koruma-birligine-yaptirim-1088966882.html
İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım
İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Yeni ‘kara listeye’ Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T13:59+0300
2024-10-08T14:00+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ingiltere dışişleri bakanlığı
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği
rusya savunma bakanlığı
yaptırım
kara liste
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_0:42:796:490_1920x0_80_0_0_202c898f0292b0314553771d72c4851e.png
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov’un yanı sıra, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki 27. Bilim Merkezi ve 33. Bilim Araştırma ve Test Merkezi’ne yönelik yaptırım kararı alındı.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’nin Ukrayna’da kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğu iddia edildi.İngiltere’nin bu kararı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un, Ukrayna ordusunun geçen Ağustos ayında Kursk Bölgesi’nin Suca kentinde sis bombası kılığında Batı menşeli kimyasal silah kullandığını açıklamasından bir gün sonra alındı.Kirillov, Ukrayna'nın Rusya'ya suçlama yöneltmek amacıyla bir kimyasal provokasyon hazırlığı yaptığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1088963400.html
ingiltere
rusya
ukrayna
kursk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_45:0:753:531_1920x0_80_0_0_f3b7f1fedad8eba0ef6712d30dca9ba5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği, rusya savunma bakanlığı, yaptırım, kara liste, ukrayna, kimyasal silah, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, igor kirillov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi
ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği, rusya savunma bakanlığı, yaptırım, kara liste, ukrayna, kimyasal silah, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, igor kirillov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi

İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım

13:59 08.10.2024 (güncellendi: 14:00 08.10.2024)
Londra+bayrak
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Yeni ‘kara listeye’ Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov daha dahil edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov’un yanı sıra, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki 27. Bilim Merkezi ve 33. Bilim Araştırma ve Test Merkezi’ne yönelik yaptırım kararı alındı.
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’nin Ukrayna’da kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğu iddia edildi.
İngiltere’nin bu kararı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un, Ukrayna ordusunun geçen Ağustos ayında Kursk Bölgesi’nin Suca kentinde sis bombası kılığında Batı menşeli kimyasal silah kullandığını açıklamasından bir gün sonra alındı.
Kirillov, Ukrayna'nın Rusya'ya suçlama yöneltmek amacıyla bir kimyasal provokasyon hazırlığı yaptığını söylemişti.
Rusya'nın Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
12:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала