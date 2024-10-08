https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ingiltereden-rusya-radyolojik-kimyasal-ve-biyolojik-koruma-birligine-yaptirim-1088966882.html
İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım
İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Yeni ‘kara listeye’ Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T13:59+0300
2024-10-08T13:59+0300
2024-10-08T14:00+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ingiltere dışişleri bakanlığı
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rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği
rusya savunma bakanlığı
yaptırım
kara liste
ukrayna
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov’un yanı sıra, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki 27. Bilim Merkezi ve 33. Bilim Araştırma ve Test Merkezi’ne yönelik yaptırım kararı alındı.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’nin Ukrayna’da kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğu iddia edildi.İngiltere’nin bu kararı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un, Ukrayna ordusunun geçen Ağustos ayında Kursk Bölgesi’nin Suca kentinde sis bombası kılığında Batı menşeli kimyasal silah kullandığını açıklamasından bir gün sonra alındı.Kirillov, Ukrayna'nın Rusya'ya suçlama yöneltmek amacıyla bir kimyasal provokasyon hazırlığı yaptığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1088963400.html
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ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği, rusya savunma bakanlığı, yaptırım, kara liste, ukrayna, kimyasal silah, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, igor kirillov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi
ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği, rusya savunma bakanlığı, yaptırım, kara liste, ukrayna, kimyasal silah, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, igor kirillov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi
İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım
13:59 08.10.2024 (güncellendi: 14:00 08.10.2024)
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Yeni ‘kara listeye’ Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov daha dahil edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov’un yanı sıra, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki 27. Bilim Merkezi ve 33. Bilim Araştırma ve Test Merkezi’ne yönelik yaptırım kararı alındı.
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’nin Ukrayna’da kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğu iddia edildi.
İngiltere’nin bu kararı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un, Ukrayna ordusunun geçen Ağustos ayında Kursk Bölgesi’nin Suca kentinde sis bombası kılığında Batı menşeli kimyasal silah kullandığını açıklamasından bir gün sonra alındı.
Kirillov, Ukrayna'nın Rusya'ya suçlama yöneltmek amacıyla bir kimyasal provokasyon
hazırlığı yaptığını söylemişti.