https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ingiltereden-rusya-radyolojik-kimyasal-ve-biyolojik-koruma-birligine-yaptirim-1088966882.html

İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım

İngiltere’den Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ne yaptırım

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Yeni ‘kara listeye’ Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T13:59+0300

2024-10-08T13:59+0300

2024-10-08T14:00+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ingiltere dışişleri bakanlığı

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rusya silahlı kuvvetleri kimyasal, biyolojik ve radyasyonel koruma birliği

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ukrayna

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği ve Şefi İgor Kirillov’un yanı sıra, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki 27. Bilim Merkezi ve 33. Bilim Araştırma ve Test Merkezi’ne yönelik yaptırım kararı alındı.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’nin Ukrayna’da kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğu iddia edildi.İngiltere’nin bu kararı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un, Ukrayna ordusunun geçen Ağustos ayında Kursk Bölgesi’nin Suca kentinde sis bombası kılığında Batı menşeli kimyasal silah kullandığını açıklamasından bir gün sonra alındı.Kirillov, Ukrayna'nın Rusya'ya suçlama yöneltmek amacıyla bir kimyasal provokasyon hazırlığı yaptığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1088963400.html

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