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Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi
Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM’deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Dışişleri... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildi.Yaklaşık 5 saat sürdüTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika saat sürdü.Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.Özel: Bilmediğimiz hiçbir şey söylemedilerCHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:
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Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi

09:31 09.10.2024 (güncellendi: 09:35 09.10.2024)
© AA / Evrim AydınSalon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi
Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA / Evrim Aydın
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM’deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirdi.
TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 saat sürdü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika saat sürdü.
Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.
Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Özel: Bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Grup başkanvekillerimle, Meclis İdare Amirimizle birlikte bütün grup, bütün Meclis pürdikkat dinledik, ne söylendi ne söylenmedi? Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası söylenmedi. 'Oturum açık, gizli bilgiyi nasıl verelim, açık açık konuşulamaz' dediler. '10 yıl gizli kalacak tutanak altında, konuşun' dedik; bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır."
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