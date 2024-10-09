https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/salon-bosaltildi-kapilar-kilitlendi-disisleri-bakani-ve-milli-savunma-bakani-milletvekillerini-1088996889.html

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı milletvekillerini bilgilendirdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM’deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Dışişleri... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:31+0300

2024-10-09T09:31+0300

2024-10-09T09:35+0300

politika

israil

türkiye

hakan fidan

meclis

yaşar güler

kapalı oturum

gazeteci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996626_0:129:3066:1854_1920x0_80_0_0_b15ba6fc7c4f7b295576903322519d1e.jpg

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildi.Yaklaşık 5 saat sürdüTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika saat sürdü.Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.Özel: Bilmediğimiz hiçbir şey söylemedilerCHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cumhurbaskani-erdogan-gundemimizin-en-basi-hep-egitim-oldu-diyerek-konustu-81-vilayetimizde-1088968327.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, türkiye, hakan fidan, meclis, yaşar güler, kapalı oturum, gazeteci