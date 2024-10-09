https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Gallant görsel istihbarat toplayan İstihbarat Birim 9900'ü ziyaret ederek burada yaptığı konuşmasında İran'ın saldırısına verilecek... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T20:45+0300

2024-10-09T20:45+0300

2024-10-09T20:45+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil savunma bakanlığı

yoav gallant

iran

misilleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086599212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29462e5d09a623143133761c4049b0d1.jpg

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İstihbarat Birim 9900'ü ziyaretinde İran'ın geçen hafta gerçekleştirdiği büyük balistik füze saldırısına misilleme planlarından bahsetti.Birimin Lübnan'daki son saldırılara hazırlık faaliyetleri hakkında genel bir bilgi alan Gallant, devam etmekte olan savaşın çeşitli alanlarında beklenen saldırılara hazırlık düzeyi hakkında da yorumlarda bulundu.Gallant açıklamasında, “Birimin ve tüm oluşumun yaptıklarını çok takdir ediyorum. Bu çok ama çok etkileyici. Sizin sayenizde tüm Ortadoğu'yu görüyoruz. İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve diğer her yeri, çok kesin ve net bir şekilde görüyoruz. İstediğimiz yere çok odaklanmış durumdayız" cümlelerini kaydetti.Gallant yaptığı açıklamada ayrıca şu cümleleri dile getirdi:Gallant buradaki konuşmasını, "Kim saldırırsa zarar görecek ve bir bedel ödeyecek. Saldırımız ölümcül, kesin ve hepsinden önemlisi şaşırtıcı olacaktır. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar, sonuçları görecekler" cümleleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/saadet-partisinden-kurecik-radar-ussu-kapatilsin-aciklamasi-israilehizmetediyor-1089028764.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, iran, misilleme