https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Gallant görsel istihbarat toplayan İstihbarat Birim 9900'ü ziyaret ederek burada yaptığı konuşmasında İran'ın saldırısına verilecek... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T20:45+0300
2024-10-09T20:45+0300
2024-10-09T20:45+0300
israil- filistin çatışması
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yoav gallant
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İstihbarat Birim 9900'ü ziyaretinde İran'ın geçen hafta gerçekleştirdiği büyük balistik füze saldırısına misilleme planlarından bahsetti.Birimin Lübnan'daki son saldırılara hazırlık faaliyetleri hakkında genel bir bilgi alan Gallant, devam etmekte olan savaşın çeşitli alanlarında beklenen saldırılara hazırlık düzeyi hakkında da yorumlarda bulundu.Gallant açıklamasında, “Birimin ve tüm oluşumun yaptıklarını çok takdir ediyorum. Bu çok ama çok etkileyici. Sizin sayenizde tüm Ortadoğu'yu görüyoruz. İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve diğer her yeri, çok kesin ve net bir şekilde görüyoruz. İstediğimiz yere çok odaklanmış durumdayız" cümlelerini kaydetti.Gallant yaptığı açıklamada ayrıca şu cümleleri dile getirdi:Gallant buradaki konuşmasını, "Kim saldırırsa zarar görecek ve bir bedel ödeyecek. Saldırımız ölümcül, kesin ve hepsinden önemlisi şaşırtıcı olacaktır. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar, sonuçları görecekler" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/saadet-partisinden-kurecik-radar-ussu-kapatilsin-aciklamasi-israilehizmetediyor-1089028764.html
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israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, iran, misilleme
israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, iran, misilleme
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'
İsrail Savunma Bakanı Gallant görsel istihbarat toplayan İstihbarat Birim 9900'ü ziyaret ederek burada yaptığı konuşmasında İran'ın saldırısına verilecek misilleme planlarından bahsetti. Gallant konuşmasında, yanıt verdiklerinde İran'ın ne olduğunu ya da nasıl olduğunu bilmeyeceğini dile getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İstihbarat Birim 9900'ü ziyaretinde İran'ın geçen hafta gerçekleştirdiği büyük balistik füze saldırısına misilleme planlarından bahsetti.
Birimin Lübnan'daki son saldırılara hazırlık faaliyetleri hakkında genel bir bilgi alan Gallant, devam etmekte olan savaşın çeşitli alanlarında beklenen saldırılara hazırlık düzeyi hakkında da yorumlarda bulundu.
Gallant açıklamasında, “Birimin ve tüm oluşumun yaptıklarını çok takdir ediyorum. Bu çok ama çok etkileyici. Sizin sayenizde tüm Ortadoğu'yu görüyoruz. İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve diğer her yeri, çok kesin ve net bir şekilde görüyoruz. İstediğimiz yere çok odaklanmış durumdayız" cümlelerini kaydetti.
Gallant yaptığı açıklamada ayrıca şu cümleleri dile getirdi:
İranlıların kısa bir süre önce bize karşı başlattıkları saldırıları gördünüz ancak bu saldırılar başarısız oldu zira hassas saldırılar değildi. Hava Kuvvetleri zarar görmedi, tüm rotalar işliyor, süreklilik sağlandı, tek bir uçak zarar görmedi, tek bir asker zarar görmedi, tek bir sivil zarar görmedi.
Gallant buradaki konuşmasını, "Kim saldırırsa zarar görecek ve bir bedel ödeyecek. Saldırımız ölümcül, kesin ve hepsinden önemlisi şaşırtıcı olacaktır. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar, sonuçları görecekler" cümleleriyle tamamladı.