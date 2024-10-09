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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Gallant görsel istihbarat toplayan İstihbarat Birim 9900'ü ziyaret ederek burada yaptığı konuşmasında İran'ın saldırısına verilecek... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T20:45+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil savunma bakanlığı
yoav gallant
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İstihbarat Birim 9900'ü ziyaretinde İran'ın geçen hafta gerçekleştirdiği büyük balistik füze saldırısına misilleme planlarından bahsetti.Birimin Lübnan'daki son saldırılara hazırlık faaliyetleri hakkında genel bir bilgi alan Gallant, devam etmekte olan savaşın çeşitli alanlarında beklenen saldırılara hazırlık düzeyi hakkında da yorumlarda bulundu.Gallant açıklamasında, “Birimin ve tüm oluşumun yaptıklarını çok takdir ediyorum. Bu çok ama çok etkileyici. Sizin sayenizde tüm Ortadoğu'yu görüyoruz. İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve diğer her yeri, çok kesin ve net bir şekilde görüyoruz. İstediğimiz yere çok odaklanmış durumdayız" cümlelerini kaydetti.Gallant yaptığı açıklamada ayrıca şu cümleleri dile getirdi:Gallant buradaki konuşmasını, "Kim saldırırsa zarar görecek ve bir bedel ödeyecek. Saldırımız ölümcül, kesin ve hepsinden önemlisi şaşırtıcı olacaktır. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar, sonuçları görecekler" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/saadet-partisinden-kurecik-radar-ussu-kapatilsin-aciklamasi-israilehizmetediyor-1089028764.html
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israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, iran, misilleme

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan 'İran'a misilleme' açıklaması: 'Yanıtımız ölümcül, kesin ve şaşırtıcı olacak'

20:45 09.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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İsrail Savunma Bakanı Gallant görsel istihbarat toplayan İstihbarat Birim 9900'ü ziyaret ederek burada yaptığı konuşmasında İran'ın saldırısına verilecek misilleme planlarından bahsetti. Gallant konuşmasında, yanıt verdiklerinde İran'ın ne olduğunu ya da nasıl olduğunu bilmeyeceğini dile getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İstihbarat Birim 9900'ü ziyaretinde İran'ın geçen hafta gerçekleştirdiği büyük balistik füze saldırısına misilleme planlarından bahsetti.
Birimin Lübnan'daki son saldırılara hazırlık faaliyetleri hakkında genel bir bilgi alan Gallant, devam etmekte olan savaşın çeşitli alanlarında beklenen saldırılara hazırlık düzeyi hakkında da yorumlarda bulundu.
Gallant açıklamasında, “Birimin ve tüm oluşumun yaptıklarını çok takdir ediyorum. Bu çok ama çok etkileyici. Sizin sayenizde tüm Ortadoğu'yu görüyoruz. İran, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve diğer her yeri, çok kesin ve net bir şekilde görüyoruz. İstediğimiz yere çok odaklanmış durumdayız" cümlelerini kaydetti.
Gallant yaptığı açıklamada ayrıca şu cümleleri dile getirdi:
İranlıların kısa bir süre önce bize karşı başlattıkları saldırıları gördünüz ancak bu saldırılar başarısız oldu zira hassas saldırılar değildi. Hava Kuvvetleri zarar görmedi, tüm rotalar işliyor, süreklilik sağlandı, tek bir uçak zarar görmedi, tek bir asker zarar görmedi, tek bir sivil zarar görmedi.
Gallant buradaki konuşmasını, "Kim saldırırsa zarar görecek ve bir bedel ödeyecek. Saldırımız ölümcül, kesin ve hepsinden önemlisi şaşırtıcı olacaktır. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar, sonuçları görecekler" cümleleriyle tamamladı.
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