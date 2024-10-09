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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turk-vatandaslari-lubnandan-tahliye-icin-bekliyor-1089006932.html
İki bin Türk vatandaşı Lübnan'dan tahliye ediliyor
İki bin Türk vatandaşı Lübnan'dan tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Lübnan'dan ayrılmak için başvuran Türk vatandaşları Beyrut Limanı'na geldi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:59+0300
2024-10-09T12:04+0300
dünya
türkiye
lübnan
tahliye
türk vatandaşı
dışişleri bakanlığı
tcg anadolu gemisi
tcg sancaktar
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Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu ve bölgeye yardımlar hakkında bilgi verdi.Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti. Ulusoy, "Bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimiz Beyrut Limanı'na geliyor ve iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip bu gemiler, vatandaşlarımızı alıp Mersin Limanı'na götürecek." dedi.Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.300 ton yardım getiriyorTürkiye'den gelen gemilerin yardım taşıdığını ve halihazırda yaklaşık 300 ton yardımla Lübnan'a ulaşmakta olduğunu kaydeden Ulusoy, "Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor." bilgisini paylaştı.Ulusoy, Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.Türkiye, Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerdenLübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.Büyükelçi Ulusoy, İsrail'in son saldırılarının Beyrut'u hedef almasının ardından, Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi. Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.Bir haftalığına geldik 24 gündür mahsur kaldıkLübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi. Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/turk-vatandaslarinin-lubnandan-tahliyesi-yarin-basliyor-1088947017.html
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türkiye, lübnan, tahliye, türk vatandaşı, dışişleri bakanlığı, tcg anadolu gemisi, tcg sancaktar
türkiye, lübnan, tahliye, türk vatandaşı, dışişleri bakanlığı, tcg anadolu gemisi, tcg sancaktar

İki bin Türk vatandaşı Lübnan'dan tahliye ediliyor

11:59 09.10.2024 (güncellendi: 12:04 09.10.2024)
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Murat Şengül
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Lübnan'dan ayrılmak için başvuran Türk vatandaşları Beyrut Limanı'na geldi.
Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor.
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Lübnan
© Murat Şengül
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu ve bölgeye yardımlar hakkında bilgi verdi.
Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti. Ulusoy, "Bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimiz Beyrut Limanı'na geliyor ve iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip bu gemiler, vatandaşlarımızı alıp Mersin Limanı'na götürecek." dedi.
Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Lübnan
© Murat Şengül

300 ton yardım getiriyor

Türkiye'den gelen gemilerin yardım taşıdığını ve halihazırda yaklaşık 300 ton yardımla Lübnan'a ulaşmakta olduğunu kaydeden Ulusoy, "Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor." bilgisini paylaştı.
Ulusoy, Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Lübnan
© Murat Şengül

Türkiye, Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden

Lübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.
Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.
Büyükelçi Ulusoy, İsrail'in son saldırılarının Beyrut'u hedef almasının ardından, Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi. Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.
Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Lübnan
© Murat Şengül

Bir haftalığına geldik 24 gündür mahsur kaldık

Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi. Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Lübnan
© Murat Şengül
Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.
Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.
saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor
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