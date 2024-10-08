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Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor
Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Deniz yoluyla gerçekleştirilecek... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin toplamda 2 bin yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tahliye ile ilgili detaylar, başvuruda bulunan vatandaşlarla Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla paylaşılacak. İhtiyaç duyulması halinde tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.İnsani yardım ve i̇htiyaçlar i̇çin hazırlıklar tamamTahliye süreci kapsamında, Türkiye’ye dönecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ayrıca, gemiler Lübnan’a insani yardımlar da taşıyacak.
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Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor

08:49 08.10.2024
© AA / Ramiz Dallahsaldırı
saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA / Ramiz Dallah
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Deniz yoluyla gerçekleştirilecek tahliye için Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi bugün Beyrut’a hareket edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin toplamda 2 bin yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tahliye ile ilgili detaylar, başvuruda bulunan vatandaşlarla Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla paylaşılacak. İhtiyaç duyulması halinde tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.

İnsani yardım ve i̇htiyaçlar i̇çin hazırlıklar tamam

Tahliye süreci kapsamında, Türkiye’ye dönecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ayrıca, gemiler Lübnan’a insani yardımlar da taşıyacak.
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