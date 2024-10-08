https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/turk-vatandaslarinin-lubnandan-tahliyesi-yarin-basliyor-1088947017.html
Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor
Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Deniz yoluyla gerçekleştirilecek... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T08:49+0300
2024-10-08T08:49+0300
2024-10-08T08:49+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin toplamda 2 bin yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tahliye ile ilgili detaylar, başvuruda bulunan vatandaşlarla Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla paylaşılacak. İhtiyaç duyulması halinde tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.İnsani yardım ve i̇htiyaçlar i̇çin hazırlıklar tamamTahliye süreci kapsamında, Türkiye’ye dönecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ayrıca, gemiler Lübnan’a insani yardımlar da taşıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kassam-sozcusunun-cagrisinin-ardindan-israildeki-spor-sitelerinin-hacklendigi-iddiasi-1088945104.html
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beyrut, beyrut limanı, dışişleri, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, lübnan, türk
Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Deniz yoluyla gerçekleştirilecek tahliye için Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi bugün Beyrut’a hareket edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin toplamda 2 bin yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tahliye ile ilgili detaylar, başvuruda bulunan vatandaşlarla Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla paylaşılacak. İhtiyaç duyulması halinde tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.
İnsani yardım ve i̇htiyaçlar i̇çin hazırlıklar tamam
Tahliye süreci kapsamında, Türkiye’ye dönecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ayrıca, gemiler Lübnan’a insani yardımlar da taşıyacak.