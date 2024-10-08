https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/turk-vatandaslarinin-lubnandan-tahliyesi-yarin-basliyor-1088947017.html

Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor

Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Deniz yoluyla gerçekleştirilecek... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T08:49+0300

2024-10-08T08:49+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin toplamda 2 bin yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tahliye ile ilgili detaylar, başvuruda bulunan vatandaşlarla Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla paylaşılacak. İhtiyaç duyulması halinde tahliye işlemlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.İnsani yardım ve i̇htiyaçlar i̇çin hazırlıklar tamamTahliye süreci kapsamında, Türkiye’ye dönecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ayrıca, gemiler Lübnan’a insani yardımlar da taşıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kassam-sozcusunun-cagrisinin-ardindan-israildeki-spor-sitelerinin-hacklendigi-iddiasi-1088945104.html

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