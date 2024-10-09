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Türk tahliye gemileri Beyrut'a ulaştı: Dışişleri Bakanlığı, uçak için ön başvuru toplanacağını duyurdu
Türk tahliye gemileri Beyrut'a ulaştı: Dışişleri Bakanlığı, uçak için ön başvuru toplanacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığını... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T14:14+0300
2024-10-09T14:21+0300
dünya
lübnan
tahliye
dışişleri bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığı açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dışişleri Bakanlığı: Uçak için ön başvuru toplanacakDışişleri Bakanlığı kaynakları ise Beyrut'tan tahliyelerle ilgili olarak uçak için ön başvuru toplanacağını açıkladı. Belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olması halinde tarih, güzergah ve uçuş sayısının saptanacağı belirtildi. Deniz yolu ile tahliyeye bir alternatif sunmanın amaçlandığı belirtilirken, gerekmesi halinde yeni gemilerin de gönderileceği kaydedildi.
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lübnan, tahliye, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)
lübnan, tahliye, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)

Türk tahliye gemileri Beyrut'a ulaştı: Dışişleri Bakanlığı, uçak için ön başvuru toplanacağını duyurdu

14:14 09.10.2024 (güncellendi: 14:21 09.10.2024)
© Murat ŞengülBeyrut
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Murat Şengül
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Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları da uçak için ön başvuru toplanacağını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığı açıkladı.
© Murat Şengülbeyrut
beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
beyrut
© Murat Şengül
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi. Beyrut’a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek.”

Dışişleri Bakanlığı: Uçak için ön başvuru toplanacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Beyrut'tan tahliyelerle ilgili olarak uçak için ön başvuru toplanacağını açıkladı. Belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olması halinde tarih, güzergah ve uçuş sayısının saptanacağı belirtildi. Deniz yolu ile tahliyeye bir alternatif sunmanın amaçlandığı belirtilirken, gerekmesi halinde yeni gemilerin de gönderileceği kaydedildi.
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
DÜNYA
İki bin Türk vatandaşı Lübnan'dan tahliye ediliyor
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