https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turk-tahliye-gemileri-beyruta-ulasti-disisleri-bakanligi-ucak-icin-on-basvuru-toplanacagini-duyurdu-1089013686.html

Türk tahliye gemileri Beyrut'a ulaştı: Dışişleri Bakanlığı, uçak için ön başvuru toplanacağını duyurdu

Türk tahliye gemileri Beyrut'a ulaştı: Dışişleri Bakanlığı, uçak için ön başvuru toplanacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığını... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T14:14+0300

2024-10-09T14:14+0300

2024-10-09T14:21+0300

dünya

lübnan

tahliye

dışişleri bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Lübnan’a ulaştığı açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dışişleri Bakanlığı: Uçak için ön başvuru toplanacakDışişleri Bakanlığı kaynakları ise Beyrut'tan tahliyelerle ilgili olarak uçak için ön başvuru toplanacağını açıkladı. Belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olması halinde tarih, güzergah ve uçuş sayısının saptanacağı belirtildi. Deniz yolu ile tahliyeye bir alternatif sunmanın amaçlandığı belirtilirken, gerekmesi halinde yeni gemilerin de gönderileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turk-vatandaslari-lubnandan-tahliye-icin-bekliyor-1089006932.html

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lübnan, tahliye, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)