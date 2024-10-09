https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/sosyal-medyada-kadin-cinayetlerini-oven-supheli-tutuklandi-1089026717.html
Sosyal medyada kadın cinayetlerini öven şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada kadın cinayetlerini öven şüpheli tutuklandı
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İstanbul'daki kadın cinayetleri hakkında sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapan 'Varlearned' mahlaslı 17 yaşındaki U.B.H. 'Devletin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T18:08+0300
2024-10-09T18:08+0300
2024-10-09T18:09+0300
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İstanbul'daki kadın cinayetlerini sosyal medya hesabından öven 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı Adıyaman Gerger ilçesinde tutuklandı. Adıyaman Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'daki kadın cinayetlerinin sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapan 'Varlearned' mahlaslı U.B.H'nin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli sevk edildiği hakimlikçe 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kadin-cinayetleri-sonrasi-biber-gazi-fiyatlari-artti-biber-gazi-kullanmak-yasal-mi-1088985062.html
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varlearned kimdir, varlearned tutuklandı, kadın cinayeti
varlearned kimdir, varlearned tutuklandı, kadın cinayeti
Sosyal medyada kadın cinayetlerini öven şüpheli tutuklandı
18:08 09.10.2024 (güncellendi: 18:09 09.10.2024)
İstanbul'daki kadın cinayetleri hakkında sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapan 'Varlearned' mahlaslı 17 yaşındaki U.B.H. 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan tutuklandı.
İstanbul'daki kadın cinayetlerini sosyal medya hesabından öven 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı Adıyaman Gerger ilçesinde tutuklandı. Adıyaman Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'daki kadın cinayetlerinin sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapan 'Varlearned' mahlaslı U.B.H'nin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli sevk edildiği hakimlikçe 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan tutuklandı.