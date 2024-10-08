https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sila-bebek-son-yolculuguna-ugurlaniyor-cenazesi-yakinlarina-teslim-edildi-1088951746.html

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uğradığı şiddet ve cinsel istismar sonucunda verdiği 30 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:11+0300

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türkiye

tekirdağ

cinsel istismar

sıla

sıla bebek

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Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz bırakılan Sıla bebek, yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma sürerken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tekirdagda-cinsel-istismar-ve-siddete-ugrayan-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1088914042.html

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