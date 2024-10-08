Erdoğan: Gençlerimizin, sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız

81 vilayetimizde üniversite var. 81 vilayetimizde üniversite var.

Yüksek Öğretim Bütçesi 341 milyar liraya getirdik. Yüksek Öğretim Bütçesi 341 milyar liraya getirdik.

Okullaşma oranı 2003 yılında yüzde 15, şu an yüzde 50'ye ulaştı. Kadınlarda yüzde 14 iken, bugün bu oran yüzde 51'i buldu. Okullaşma oranı 2003 yılında yüzde 15, şu an yüzde 50'ye ulaştı. Kadınlarda yüzde 14 iken, bugün bu oran yüzde 51'i buldu.

64 bin civarı olan öğretim üyesi sayısı ise 185 bine çıktı. 64 bin civarı olan öğretim üyesi sayısı ise 185 bine çıktı.

2002'de 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e ulaştı. 2002'de 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e ulaştı.

Ecdadımız tarihin her dönemine ışık tutmuş, akla, bilime ve teknolojiye yön vermiştir. Ecdadımız tarihin her dönemine ışık tutmuş, akla, bilime ve teknolojiye yön vermiştir.

Misafir öğrencilerin ekonomik katkısı 3 milyar doları buldu. Misafir öğrencilerin ekonomik katkısı 3 milyar doları buldu.

198 ülkeden öğrenciler var, yabancı öğrenci sayısı 16 binden 340 bine çıktı. 198 ülkeden öğrenciler var, yabancı öğrenci sayısı 16 binden 340 bine çıktı.

Türk üniversitelerine yakışan bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. TEKNOFEST Adana'daki manzara umutlarımızı daha da artırdı Türk üniversitelerine yakışan bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. TEKNOFEST Adana'daki manzara umutlarımızı daha da artırdı

Gazze soykırımı, Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir Gazze soykırımı, Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir

Gazze soykırımında Batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna, özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir Gazze soykırımında Batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna, özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir

Faşist çevrelerin propagandalarının tersine yabancı öğrenciler eğitim maliyetlerini kendileri karşılamaktadır. Faşist çevrelerin propagandalarının tersine yabancı öğrenciler eğitim maliyetlerini kendileri karşılamaktadır.

Yurtlar konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemimiz var Yurtlar konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemimiz var

Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız

Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir

Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, öz güvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, öz güvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz