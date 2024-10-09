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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/saadet-partisinden-kurecik-radar-ussu-kapatilsin-aciklamasi-israilehizmetediyor-1089028764.html
Saadet Partisi'nden 'Kürecik Radar Üssü kapatılsın' açıklaması: 'İsrail'e hizmet ediyor'
Saadet Partisi'nden 'Kürecik Radar Üssü kapatılsın' açıklaması: 'İsrail'e hizmet ediyor'
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini belirttiği açıklamasında 'İsrail'e doğrudan ya da dolaylı yapılan ticaretin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T19:10+0300
2024-10-09T19:10+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
saadet partisi
selçuk özdağ
kürecik
kürecik üssü
kürecik radarı
petrol
israil
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 55 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 bin kadarının yaralandığını söyledi.Filistin'e yönelik saldırılar sürerken 'iktidarın İsrail'e yönelik ticarete izin verdiğini' savunan Özdağ, savaş uçaklarına, tanklara yakıt sağlayan petrolün Türkiye üzerinden gittiğini öne sürdü.Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'e hizmet ettiğini belirterek, üssün hemen kapatılmasını, 'İsrail'e doğrudan veya dolaylı olarak yapılan ticaretin kesin olarak sonlandırılmasını' istedi.Özdağ, Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e sevkiyatının da durdurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-gazzede-bir-hastaneye-saldirdi-16-kisi-hayatini-kaybetti-1089026588.html
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türkiye, saadet partisi, selçuk özdağ, kürecik, kürecik üssü , kürecik radarı, petrol, israil, israil-filistin
türkiye, saadet partisi, selçuk özdağ, kürecik, kürecik üssü , kürecik radarı, petrol, israil, israil-filistin

Saadet Partisi'nden 'Kürecik Radar Üssü kapatılsın' açıklaması: 'İsrail'e hizmet ediyor'

19:10 09.10.2024
© AASaadet Partisi
Saadet Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA
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Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini belirttiği açıklamasında 'İsrail'e doğrudan ya da dolaylı yapılan ticaretin de sonlandırılmasını' istedi.
Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 55 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 bin kadarının yaralandığını söyledi.
Filistin'e yönelik saldırılar sürerken 'iktidarın İsrail'e yönelik ticarete izin verdiğini' savunan Özdağ, savaş uçaklarına, tanklara yakıt sağlayan petrolün Türkiye üzerinden gittiğini öne sürdü.
Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'e hizmet ettiğini belirterek, üssün hemen kapatılmasını, 'İsrail'e doğrudan veya dolaylı olarak yapılan ticaretin kesin olarak sonlandırılmasını' istedi.
Özdağ, Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e sevkiyatının da durdurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

İsrail ile yapılan tüm silah anlaşmaları iptal edilmeli, askeri eğitimler sonlandırılmalıdır. Siyonist Yahudilerden alınan cesaret madalyası hemen iade edilmelidir. İsrailli silah şirketleriyle iş yapan gerçek ve tüzel kişilere yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıracağı, devlet başkanı tarafından açıklanan 'düşman' tanımlı bir devlete karşı bu kararlar alınmayacaksa, söz konusu açıklamaların ne anlama geldiği izaha muhtaçtır. Adalet Bakanı'na da çağrıda bulunmak istiyorum; İsrail ve Türkiye vatandaşı olup savaş başladığı andan itibaren İsrail'e gidip savaşıp gelen kişilerle ilgili soruşturmalar açılmalıdır.

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