Saadet Partisi'nden 'Kürecik Radar Üssü kapatılsın' açıklaması: 'İsrail'e hizmet ediyor'

İsrail ile yapılan tüm silah anlaşmaları iptal edilmeli, askeri eğitimler sonlandırılmalıdır. Siyonist Yahudilerden alınan cesaret madalyası hemen iade edilmelidir. İsrailli silah şirketleriyle iş yapan gerçek ve tüzel kişilere yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıracağı, devlet başkanı tarafından açıklanan 'düşman' tanımlı bir devlete karşı bu kararlar alınmayacaksa, söz konusu açıklamaların ne anlama geldiği izaha muhtaçtır. Adalet Bakanı'na da çağrıda bulunmak istiyorum; İsrail ve Türkiye vatandaşı olup savaş başladığı andan itibaren İsrail'e gidip savaşıp gelen kişilerle ilgili soruşturmalar açılmalıdır.