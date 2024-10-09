https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-gazzede-bir-hastaneye-saldirdi-16-kisi-hayatini-kaybetti-1089026588.html
İsrail Gazze'de bir hastaneye saldırdı: '16 kişi hayatını kaybetti'
İsrail Gazze'de bir hastaneye saldırdı: '16 kişi hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu El-Yemen es-Said Hastanesi bölgesine düzenlediği... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T18:01+0300
2024-10-09T18:01+0300
2024-10-09T18:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
hastane
kadın
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_759d1b7783cc9b2c77ba184641d2dc5b.jpg
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Ebu Safiye, İsrail bombardımanında sivillerin yanarak can verdiğini aktardı.Saldırıya ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastane bölgesi yakınlarındaki çadırların da vurulduğu, aralarında çocukların da olduğu birçok Filistinlinin yanarak öldüğü görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israilli-askerlerden-netanyahu-yonetimine-rest-ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-1089025289.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7f035fe186069b47e99910a7116dd656.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, hastane, kadın, çocuk
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, hastane, kadın, çocuk
İsrail Gazze'de bir hastaneye saldırdı: '16 kişi hayatını kaybetti'
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu El-Yemen es-Said Hastanesi bölgesine düzenlediği bombardımanda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ebu Safiye, İsrail bombardımanında sivillerin yanarak can verdiğini aktardı.
Saldırıya ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastane bölgesi yakınlarındaki çadırların da vurulduğu, aralarında çocukların da olduğu birçok Filistinlinin yanarak öldüğü görüldü.