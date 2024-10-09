https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rusya-ve-katarin-ardindan-avrupa-birligi-lubnana-insani-yardim-icin-hava-koprusu-kurdu-1089016847.html
Rusya ve Katar'ın ardından Avrupa Birliği, Lübnan'a insani yardım için hava köprüsü kurdu
Rusya ve Katar'ın ardından Avrupa Birliği, Lübnan'a insani yardım için hava köprüsü kurdu
Sputnik Türkiye
Rusya ve Katar'ın ardından bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Beyrut'a 'hava köprüsü' kurulduğunu duyurdu. Katar dün 10 uçak yardım... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T15:36+0300
2024-10-09T15:36+0300
2024-10-09T15:36+0300
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Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, dün Doha-Beyrut arasında insani yardımı ulaştıracak bir hava köprüsü kurduklarını duyurmuştu. Bakan El-Hatır, bu ay tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma ve gıda malzemeleri de taşıyan 10 adet C17 uçağının Katar'dan Lübnan'a ulaşacağını açıkladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarının hedefindeki başkent Beyrut'a 3 Ekim'de insani yardımları ulaştırdı. İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 33 ton insani yardımın içeriğinde gıda ürünleri, ilaçlar, temel ihtiyaç malzemeleri, mobil elektrik santralleri yer aldı. İl-76 uçağı, Beyrut'ta Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rudakov ve Lübnan Çevre Bakanı Naser Yasin tarafından karşılandı.AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen bugünkü açıklamasında, "Bugün, ayni acil yardımlarla dolu üç uçuşla İnsani Hava Köprüsü'nü başlatıyoruz. Battaniyelerden barınak kitlerine ve ilaçlara kadar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusyadan-lubnana-yardim-eli-putinin-talimatiyla-beyruta-33-ton-insani-yardim-ulastirildi-1088749560.html
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rusya, katar, lübnan, insani yardım
Rusya ve Katar'ın ardından Avrupa Birliği, Lübnan'a insani yardım için hava köprüsü kurdu
Rusya ve Katar'ın ardından bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Beyrut'a 'hava köprüsü' kurulduğunu duyurdu. Katar dün 10 uçak yardım yapılacağını açıklarken Rusya, 3 Ekim'de hava yoluyla 33 ton insani yardımı ulaştırdı.
Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, dün Doha-Beyrut arasında insani yardımı ulaştıracak bir hava köprüsü kurduklarını duyurmuştu. Bakan El-Hatır, bu ay tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma ve gıda malzemeleri de taşıyan 10 adet C17 uçağının Katar'dan Lübnan'a ulaşacağını açıkladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarının hedefindeki başkent Beyrut'a 3 Ekim'de insani yardımları ulaştırdı. İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 33 ton insani yardımın içeriğinde gıda ürünleri, ilaçlar, temel ihtiyaç malzemeleri, mobil elektrik santralleri yer aldı. İl-76 uçağı, Beyrut'ta Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rudakov ve Lübnan Çevre Bakanı Naser Yasin tarafından karşılandı.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen bugünkü açıklamasında, "Bugün, ayni acil yardımlarla dolu üç uçuşla İnsani Hava Köprüsü'nü başlatıyoruz. Battaniyelerden barınak kitlerine ve ilaçlara kadar" dedi.