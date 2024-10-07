https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rus-disislerinden-abd-ve-muttefiklerine-kimyasal-silahlar-konusunda-atesle-oynamama-cagrisi-1088936951.html
Rus Dışişleri’nden ABD ve müttefiklerine kimyasal silahlar konusunda ateşle oynamama çağrısı
Rus Dışişleri’nden ABD ve müttefiklerine kimyasal silahlar konusunda ateşle oynamama çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve müttefiklerine kimyasal silahlar konusunda ateşle oynamama çağrısında bulundu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T20:05+0300
2024-10-07T20:05+0300
2024-10-07T20:05+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
batılı ülkeler
kimyasal silahlar
igor kirillov
kimyasal saldırı provokasyonu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Batılı ülkelerin aktif yardımıyla’ zehirli kimyasalların kullanılacağı bir provokasyon hazırlığının yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yorumunda Moskova’nın Washington ve müttefiklerini Kimyasal Silahlar Sözleşmesi düzenini tamamen yok etmemek için ‘ateşle oynamamaları’ konusunda uyardığını söyledi.Kiev’in Ortadoğu ve Afrika’daki İslamcılarla etkileşimine ilişkin gerçeklerin ‘kimyasal’ terörizmin Ukrayna özel servislerinden kaynaklanan tamamen gerçekçi bir tehdit olduğunu gösterdiğini vurgulayan Zaharova şunları söyledi:Sözcü, Moskova’nın Ukrayna’nın CWC hükümlerini ihlal ettiğini ve özel operasyon bölgesindeki gerçek durumu dünya toplumuna anlatmaya devam edeceğini, kimyasal madde kullanımlı suçlardan sorumlu kişilerin ise cezalandırılacağını sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna’nın Rusya’ya operasyon bölgesinde zehirli kimyasalları kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal provokasyon hazırlığı yaptığını açıklamıştı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, batılı ülkeler, kimyasal silahlar, igor kirillov, kimyasal saldırı provokasyonu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, batılı ülkeler, kimyasal silahlar, igor kirillov, kimyasal saldırı provokasyonu
Rus Dışişleri’nden ABD ve müttefiklerine kimyasal silahlar konusunda ateşle oynamama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve müttefiklerine kimyasal silahlar konusunda ateşle oynamama çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Batılı ülkelerin aktif yardımıyla’ zehirli kimyasalların kullanılacağı bir provokasyon hazırlığının yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yorumunda Moskova’nın Washington ve müttefiklerini Kimyasal Silahlar Sözleşmesi düzenini tamamen yok etmemek için ‘ateşle oynamamaları’ konusunda uyardığını söyledi.
Kiev’in Ortadoğu ve Afrika’daki İslamcılarla etkileşimine ilişkin gerçeklerin ‘kimyasal’ terörizmin Ukrayna özel servislerinden kaynaklanan tamamen gerçekçi bir tehdit olduğunu gösterdiğini vurgulayan Zaharova şunları söyledi:
Rusya Federasyonu, Kiev rejiminin silahlı oluşumlarının Rus askeri personeline ve sivillere karşı zehirli kimyasalların kullanımına, ayrıca Ukrayna militanlarının Donbass’taki kimya tesislerine yönelik provokasyon düzenlemesine ilişkin verileri tespit ederek CWC’ye taraf devletlerin ve BM üyelerinin dikkatine sunmaya devam edecek.
Sözcü, Moskova’nın Ukrayna’nın CWC hükümlerini ihlal ettiğini ve özel operasyon bölgesindeki gerçek durumu dünya toplumuna anlatmaya devam edeceğini, kimyasal madde kullanımlı suçlardan sorumlu kişilerin ise cezalandırılacağını sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna’nın Rusya’ya operasyon bölgesinde zehirli kimyasalları kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal provokasyon hazırlığı yaptığını açıklamıştı.