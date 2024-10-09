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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-2-bine-yakin-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089013843.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 bine yakın askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 bine yakın askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 750 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T14:01+0300
2024-10-09T14:16+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 50 olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 370 asker ve bir savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman güçlerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun 650 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 525 kadar asker, biri Fransa yapımı AMX-10 olmak üzere iki tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 90’ın üzerinde asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 65 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun S-200 füzesi ve 68 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/kursk-sakini-ukraynali-askerler-sivilleri-polonyali-militanlarla-korkutuyor-1089000343.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, s-200, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, s-200, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 bine yakın askeri etkisiz hale getirildi

14:01 09.10.2024 (güncellendi: 14:16 09.10.2024)
© Fotoğraf : People's Militia of the Donetsk People's Republic/TelegramРоссийская военная техника в Авдеевке в ДНР
Российская военная техника в Авдеевке в ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Fotoğraf : People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegram
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 750 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 50 olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 370 asker ve bir savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman güçlerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun 650 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 525 kadar asker, biri Fransa yapımı AMX-10 olmak üzere iki tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 90’ın üzerinde asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 65 askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun S-200 füzesi ve 68 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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