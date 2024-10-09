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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/kursk-sakini-ukraynali-askerler-sivilleri-polonyali-militanlarla-korkutuyor-1089000343.html
Kursk sakini: Ukraynalı askerler sivilleri Polonyalı militanlarla korkutuyor
Kursk sakini: Ukraynalı askerler sivilleri Polonyalı militanlarla korkutuyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör saldırısında bulunduğu Kursk Bölgesi’nin sakini bir kadın, bölgeye sızan Ukraynalı askerlerin yerel sakinleri Polonyalı paralı askerlerin... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T10:33+0300
2024-10-09T10:44+0300
ukrayna krizi
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Askeri soruşturma yetkililerine konuşan Kursklu kadın, bir tanıdığının saldırganlardan kaçtığı sırada karşılaştığı Ukraynalı askerlerin onlara dikkatli olmaları, zira Polonyalı militanların onlara acımayacağı uyarısında bulunduğunu söyledi.Kadın, “Bir tanıdığım anlattı. Bir kontrol noktasında Ukraynalı askerlere rastlamışlar. Onlara, dikkatli gitmelerini, zira ileride Polonyalıların olduğunu, sağ çıkmayacaklarını söylemişler” ifadesini kullandı.Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma İdaresi, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde işlediği suçları araştırıyor. Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki eylemleriyle ilgili terör saldırısı, cinayet, yasadışı silah taşıma ve güvenlik güçleri mensuplarına saldırı maddelerinden dava dosyaları açıldı. Soruşturma yürüten yetkililer, Ukrayna ordusunun sivillere karşı insansız hava araçlarını ve büyük kalibreli tüfek kullandığını tespit etti. Dosyada 8 binden fazla kişi mağdur olarak geçiyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 8 Ekim tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 21 binden fazla asker ve 136 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ukraynali-esir-saglik-gorevlilerinin-verdigi-ucretsiz-amfetaminlerle-askerler-bagimli-hale-geliyor-1088998708.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, polonya, militan, yabancı militan, paralı asker, rusya soruşturma komitesi, valeriy gerasimov, vladimir putin

Kursk sakini: Ukraynalı askerler sivilleri Polonyalı militanlarla korkutuyor

10:33 09.10.2024 (güncellendi: 10:44 09.10.2024)
© AP PhotoKursk
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AP Photo
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Kiev rejiminin terör saldırısında bulunduğu Kursk Bölgesi’nin sakini bir kadın, bölgeye sızan Ukraynalı askerlerin yerel sakinleri Polonyalı paralı askerlerin acımasızlığıyla korkuttuğunu belirtti.
Askeri soruşturma yetkililerine konuşan Kursklu kadın, bir tanıdığının saldırganlardan kaçtığı sırada karşılaştığı Ukraynalı askerlerin onlara dikkatli olmaları, zira Polonyalı militanların onlara acımayacağı uyarısında bulunduğunu söyledi.
Kadın, “Bir tanıdığım anlattı. Bir kontrol noktasında Ukraynalı askerlere rastlamışlar. Onlara, dikkatli gitmelerini, zira ileride Polonyalıların olduğunu, sağ çıkmayacaklarını söylemişler” ifadesini kullandı.
Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma İdaresi, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde işlediği suçları araştırıyor. Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki eylemleriyle ilgili terör saldırısı, cinayet, yasadışı silah taşıma ve güvenlik güçleri mensuplarına saldırı maddelerinden dava dosyaları açıldı. Soruşturma yürüten yetkililer, Ukrayna ordusunun sivillere karşı insansız hava araçlarını ve büyük kalibreli tüfek kullandığını tespit etti. Dosyada 8 binden fazla kişi mağdur olarak geçiyor.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 8 Ekim tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 21 binden fazla asker ve 136 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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