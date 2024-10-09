Rus ordusu Kursk Bölgesi'nde 2 yerleşim birimini ele geçirdi
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
© Sputnik / Сергей Аверин/
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Ukraynalı askerlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizleme çalışmaları sürerken Rusya ordusu yerleşim birimlerini kontrolü altına döndürmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kursk Bölgesi'nde yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda 2 yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladığını bildirdi.
Ukrayna ordusunun sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınlayan Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Novaya Soroçina ve Pokrovskiy yerleşimlerini ele geçirdiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, Darino, Lyubimovka, Novıy Put ve Plehovo yerleşimlerinde yaşanan çatışmalarda Ukraynalı birlikleri bozguna uğrattı.
Kiev rejimine bağlı güçler, Kursk istikametinde bir günde yaklaşık 100 asker kaybetti. Sızma girişiminin yaşandığı 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun kaybı 21 bin 350'yi aştı.
Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.
Ukrayna ordusunun sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınlayan Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Novaya Soroçina ve Pokrovskiy yerleşimlerini ele geçirdiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, Darino, Lyubimovka, Novıy Put ve Plehovo yerleşimlerinde yaşanan çatışmalarda Ukraynalı birlikleri bozguna uğrattı.
Kiev rejimine bağlı güçler, Kursk istikametinde bir günde yaklaşık 100 asker kaybetti. Sızma girişiminin yaşandığı 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun kaybı 21 bin 350'yi aştı.
Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.