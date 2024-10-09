https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/iranli-milletvekilleri-nukleer-silah-uretme-izni-icin-ulusal-guvenlik-yuksek-konseyine-basvurdu-1089012079.html

İranlı milletvekilleri, nükleer silah üretme izni için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurdu

İranlı milletvekilleri, nükleer silah üretme izni için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurdu

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'a yönelik tehditlerini artırması karşısında harekete geçen bir grup milletvekili, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden nükleer silah üretilmesi... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T13:55+0300

2024-10-09T13:55+0300

2024-10-09T13:55+0300

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İran merkezli ISNA haber ajansı, 39 milletvekilinin İsrail'in artan tehditleri karşısında nükleer silah üretimine izin verilmesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurduğunu belirtti.ISNA'ya konuşan milletvekili Hasan Ali Ehlaki, İsrail'in saldırı tehdidinin giderek artması nedeniyle İran'ın savunma doktrininin gözden geçirilmesini, özellikle de nükleer silah üretimine izin verilmesini talep ettiğini söyledi.Ehlaki, "Bugün hiçbir uluslararası kuruluş, hatta Avrupa ve ABD bile İsrail'i kontrol edemiyor. Buna istinaden 39 civarında milletvekili Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bir mektup yazıp imzalayarak Konsey'i İran'ın savunma doktrinini gözden geçirmeye davet etti" dedi.Ehlaki, İslam hukukunda nükleer silah geliştirme ve kullanma konusunda bir yasak bulunmasına rağmen, bu yasağın gözden geçirilebileceğini kaydetti.

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