https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/iranli-milletvekilleri-nukleer-silah-uretme-izni-icin-ulusal-guvenlik-yuksek-konseyine-basvurdu-1089012079.html
İranlı milletvekilleri, nükleer silah üretme izni için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurdu
İranlı milletvekilleri, nükleer silah üretme izni için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurdu
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran'a yönelik tehditlerini artırması karşısında harekete geçen bir grup milletvekili, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden nükleer silah üretilmesi... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T13:55+0300
2024-10-09T13:55+0300
2024-10-09T13:55+0300
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İran merkezli ISNA haber ajansı, 39 milletvekilinin İsrail'in artan tehditleri karşısında nükleer silah üretimine izin verilmesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurduğunu belirtti.ISNA'ya konuşan milletvekili Hasan Ali Ehlaki, İsrail'in saldırı tehdidinin giderek artması nedeniyle İran'ın savunma doktrininin gözden geçirilmesini, özellikle de nükleer silah üretimine izin verilmesini talep ettiğini söyledi.Ehlaki, "Bugün hiçbir uluslararası kuruluş, hatta Avrupa ve ABD bile İsrail'i kontrol edemiyor. Buna istinaden 39 civarında milletvekili Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bir mektup yazıp imzalayarak Konsey'i İran'ın savunma doktrinini gözden geçirmeye davet etti" dedi.Ehlaki, İslam hukukunda nükleer silah geliştirme ve kullanma konusunda bir yasak bulunmasına rağmen, bu yasağın gözden geçirilebileceğini kaydetti.
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iran, ulusal güvenlik, iran ulusal güvenlik yüksek konseyi, nükleer, nükleer silah, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), tehdit, tehdit dili, dış tehdit, islam hukuku
iran, ulusal güvenlik, iran ulusal güvenlik yüksek konseyi, nükleer, nükleer silah, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), tehdit, tehdit dili, dış tehdit, islam hukuku
İranlı milletvekilleri, nükleer silah üretme izni için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurdu
İsrail'in İran'a yönelik tehditlerini artırması karşısında harekete geçen bir grup milletvekili, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden nükleer silah üretilmesi konusunda izin istedi.
İran merkezli ISNA haber ajansı, 39 milletvekilinin İsrail'in artan tehditleri karşısında nükleer silah üretimine izin verilmesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne başvurduğunu belirtti.
ISNA'ya konuşan milletvekili Hasan Ali Ehlaki, İsrail'in saldırı tehdidinin giderek artması nedeniyle İran'ın savunma doktrininin gözden geçirilmesini, özellikle de nükleer silah üretimine izin verilmesini talep ettiğini söyledi.
Ehlaki, "Bugün hiçbir uluslararası kuruluş, hatta Avrupa ve ABD bile İsrail'i kontrol edemiyor. Buna istinaden 39 civarında milletvekili Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bir mektup yazıp imzalayarak Konsey'i İran'ın savunma doktrinini gözden geçirmeye davet etti" dedi.
Ehlaki, İslam hukukunda nükleer silah geliştirme ve kullanma konusunda bir yasak bulunmasına rağmen, bu yasağın gözden geçirilebileceğini kaydetti.