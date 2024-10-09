Putin: Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin güvenliği sağlam bir şekilde temin edildi
15:51 09.10.2024 (güncellendi: 16:01 09.10.2024)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna/
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Moskova'da Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko'yla görüşen Rus lider Putin, Birlik Devleti'nin savunma ve güvenliğinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma ve güvenliğinin emin bir şekilde sağlandığını vurguladı.
Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında Lukaşenko'ya Havari Aziz Andreas Nişanı takdim eden Putin, Rusya'nın bu en yüksek nişanının, iki ülkenin stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesindeki katkıya duyulan minnetin işareti olduğunu vurguladı.
Birlik Devleti'nde ortak savunma ve güvenliğin sağlam bir şekilde tesis edildiğini, ortak ekonomik, hukuki ve beşeri alanların oluşturulduğunu kaydeden Putin, "Ortak çabalarla Rusya-Belarus işbirliğini geliştirmeye devam edeceğimize, karşılıklı yarar sağlayan ekonomik etkileşimi daha da güçlendireceğimize ve iki ülkenin, ortak Birlik Devletimizin güvenliğini emin bir şekilde koruyacağımıza eminim" dedi.
Moskova ve Minsk arasındaki ilişkilerin temelinde sarsılmaz dostluk ve iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate alma ilkeleri ve elbette ortak tarih, ortak ahlaki ve manevi değerler, birçok Rus ve Belaruslu arasındaki güçlü aile ve akrabalık bağları bulunduğunu belirten Rus lider, "Rusya ve Belarus, Birlik Devleti'ni tam da böylesine sağlam bir temel üzerinde inşa ediyor" diye konuştu.
Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında Lukaşenko'ya Havari Aziz Andreas Nişanı takdim eden Putin, Rusya'nın bu en yüksek nişanının, iki ülkenin stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesindeki katkıya duyulan minnetin işareti olduğunu vurguladı.
Birlik Devleti'nde ortak savunma ve güvenliğin sağlam bir şekilde tesis edildiğini, ortak ekonomik, hukuki ve beşeri alanların oluşturulduğunu kaydeden Putin, "Ortak çabalarla Rusya-Belarus işbirliğini geliştirmeye devam edeceğimize, karşılıklı yarar sağlayan ekonomik etkileşimi daha da güçlendireceğimize ve iki ülkenin, ortak Birlik Devletimizin güvenliğini emin bir şekilde koruyacağımıza eminim" dedi.
Moskova ve Minsk arasındaki ilişkilerin temelinde sarsılmaz dostluk ve iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate alma ilkeleri ve elbette ortak tarih, ortak ahlaki ve manevi değerler, birçok Rus ve Belaruslu arasındaki güçlü aile ve akrabalık bağları bulunduğunu belirten Rus lider, "Rusya ve Belarus, Birlik Devleti'ni tam da böylesine sağlam bir temel üzerinde inşa ediyor" diye konuştu.
Aziz Andreas Nişanı
Rusya’nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.