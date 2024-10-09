Putin: BDT, bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendiriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:08
80 dk
HABER MASASI
Ülkemizde gençler arasında giderek artan şiddet olayları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 90 artıların haftası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail doğrudan Türkiye ile savaşa giremez fakat elindeki terör gibi araçları kullanabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Serenay Sarıkaya oportünizmi
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
TBMM’de gizli oturum: Kurtuluş Savaşı’ndan 1 Mart tezkeresine gizli oturumlar
19:21
3 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
19:49
5 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
20:04
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Dünyayı kana bulamak istiyorlar’
20:22
5 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
20:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/putin-bdt-bolgesel-entegrasyon-birligi-olarak-otoritesini-surekli-olarak-guclendiriyor-1088991155.html
Putin: BDT, bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendiriyor
Putin: BDT, bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı düzenlendi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T01:27+0300
2024-10-09T01:26+0300
dünya
vladimir putin
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
konsey
ilham aliyev
nikol paşinyan
aleksandr lukaşenko
sadır caparov
kasım cömert tokayev
işbirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079228998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_407a7b53a5d067c8fc2c5d07237b5698.jpg
Toplantıya, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.Toplantının açılışını yapan Putin, BDT içindeki etkileşimin Rusya Federasyonu'nun dış politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bizim için Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri en yakın komşularımız, dostlarımız, stratejik ortaklarımızdır ve doğal olarak işbirliğimizi mümkün olan her şekilde güçlendirmeye kararlıyız” dedi.BDT içindeki ekonomik etkileşim önemine vurgu yapan Rus lider, "Ortak çabalarla sürdürülebilir ve dış etkilerden bağımsız finansal altyapılar oluşturuluyor" diye konuştu.Rusya ile BDT ülkelerinin uluslararası konularda tutumlarını sürekli olarak koordine ettiklerini belirten Putin, “Temel küresel ve bölgesel konularda tutumlarımızı sürekli olarak koordine ediyoruz. Bu konulardaki yaklaşımlarımız geleneksel olarak bir birine yakın ya da tamamen örtüşüyor” dedi.Terörizm, aşırıcılık, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelenin geleneksel olarak BDT içindeki temel ortak çalışma alanı olduğunu vurgulayan Putin, bu bağlamda Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in radikalleşmeyle mücadele alanında bir işbirliği programı geliştirme girişiminin zamanında olduğunu belirterek, bunu değerlendireceklerini kaydetti.BDT’nin mevcut formatını genişletme perspektifini ele aldıklarını belirten Rus lider, özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in ‘BDT+’ formatının oluşturulması konusunun değerlendirilmesini önerdiğini, bu platformun ‘bölgesel bağları genişletmenin temeli’ olacağını vurguladı.BDT ülkeleri liderlerinin işbirliğinin daha da derinleştirilmesini istediklerini kaydeden Putin, “Burada toplanan tüm liderler BDT’nin daha da derinleştirilmesinden yana. Ortak çabalarımızın BDT'nin bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendirdiğini görüyoruz." dedi.Rus lider ayrıca, dar formattaki toplantıda BDT'nin gelecek yıl ve geleceğe yönelik gelişimini belirleyecek kararlar üzerinde de anlaşmaya varıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/pasinyan-ermenistan-azerbaycanla-baris-anlasmasini-bu-ay-imzalamaya-hazir-1088982358.html
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079228998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c50f4b6e8bc066086e4fb86d7a5cd7ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), konsey, ilham aliyev, nikol paşinyan, aleksandr lukaşenko, sadır caparov, kasım cömert tokayev, işbirliği, rusya federasyonu
vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), konsey, ilham aliyev, nikol paşinyan, aleksandr lukaşenko, sadır caparov, kasım cömert tokayev, işbirliği, rusya federasyonu

Putin: BDT, bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendiriyor

01:27 09.10.2024
© Sputnik / Сергей КарпухинBağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Сергей Карпухин
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.
Toplantının açılışını yapan Putin, BDT içindeki etkileşimin Rusya Federasyonu'nun dış politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bizim için Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri en yakın komşularımız, dostlarımız, stratejik ortaklarımızdır ve doğal olarak işbirliğimizi mümkün olan her şekilde güçlendirmeye kararlıyız” dedi.
BDT içindeki ekonomik etkileşim önemine vurgu yapan Rus lider, "Ortak çabalarla sürdürülebilir ve dış etkilerden bağımsız finansal altyapılar oluşturuluyor" diye konuştu.
Rusya ile BDT ülkelerinin uluslararası konularda tutumlarını sürekli olarak koordine ettiklerini belirten Putin, “Temel küresel ve bölgesel konularda tutumlarımızı sürekli olarak koordine ediyoruz. Bu konulardaki yaklaşımlarımız geleneksel olarak bir birine yakın ya da tamamen örtüşüyor” dedi.
Terörizm, aşırıcılık, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelenin geleneksel olarak BDT içindeki temel ortak çalışma alanı olduğunu vurgulayan Putin, bu bağlamda Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in radikalleşmeyle mücadele alanında bir işbirliği programı geliştirme girişiminin zamanında olduğunu belirterek, bunu değerlendireceklerini kaydetti.
BDT’nin mevcut formatını genişletme perspektifini ele aldıklarını belirten Rus lider, özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in ‘BDT+’ formatının oluşturulması konusunun değerlendirilmesini önerdiğini, bu platformun ‘bölgesel bağları genişletmenin temeli’ olacağını vurguladı.
BDT ülkeleri liderlerinin işbirliğinin daha da derinleştirilmesini istediklerini kaydeden Putin, “Burada toplanan tüm liderler BDT’nin daha da derinleştirilmesinden yana. Ortak çabalarımızın BDT'nin bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendirdiğini görüyoruz." dedi.
Rus lider ayrıca, dar formattaki toplantıda BDT'nin gelecek yıl ve geleceğe yönelik gelişimini belirleyecek kararlar üzerinde de anlaşmaya varıldığını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
DÜNYA
Paşinyan: Ermenistan Azerbaycan'la barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazır
Dün, 19:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала