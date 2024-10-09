https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/putin-bdt-bolgesel-entegrasyon-birligi-olarak-otoritesini-surekli-olarak-guclendiriyor-1088991155.html

Putin: BDT, bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendiriyor

Putin: BDT, bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendiriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Moskova'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı düzenlendi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T01:27+0300

2024-10-09T01:27+0300

2024-10-09T01:26+0300

dünya

vladimir putin

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

konsey

ilham aliyev

nikol paşinyan

aleksandr lukaşenko

sadır caparov

kasım cömert tokayev

işbirliği

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Toplantıya, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.Toplantının açılışını yapan Putin, BDT içindeki etkileşimin Rusya Federasyonu'nun dış politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bizim için Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri en yakın komşularımız, dostlarımız, stratejik ortaklarımızdır ve doğal olarak işbirliğimizi mümkün olan her şekilde güçlendirmeye kararlıyız” dedi.BDT içindeki ekonomik etkileşim önemine vurgu yapan Rus lider, "Ortak çabalarla sürdürülebilir ve dış etkilerden bağımsız finansal altyapılar oluşturuluyor" diye konuştu.Rusya ile BDT ülkelerinin uluslararası konularda tutumlarını sürekli olarak koordine ettiklerini belirten Putin, “Temel küresel ve bölgesel konularda tutumlarımızı sürekli olarak koordine ediyoruz. Bu konulardaki yaklaşımlarımız geleneksel olarak bir birine yakın ya da tamamen örtüşüyor” dedi.Terörizm, aşırıcılık, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadelenin geleneksel olarak BDT içindeki temel ortak çalışma alanı olduğunu vurgulayan Putin, bu bağlamda Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in radikalleşmeyle mücadele alanında bir işbirliği programı geliştirme girişiminin zamanında olduğunu belirterek, bunu değerlendireceklerini kaydetti.BDT’nin mevcut formatını genişletme perspektifini ele aldıklarını belirten Rus lider, özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in ‘BDT+’ formatının oluşturulması konusunun değerlendirilmesini önerdiğini, bu platformun ‘bölgesel bağları genişletmenin temeli’ olacağını vurguladı.BDT ülkeleri liderlerinin işbirliğinin daha da derinleştirilmesini istediklerini kaydeden Putin, “Burada toplanan tüm liderler BDT’nin daha da derinleştirilmesinden yana. Ortak çabalarımızın BDT'nin bölgesel entegrasyon birliği olarak otoritesini sürekli olarak güçlendirdiğini görüyoruz." dedi.Rus lider ayrıca, dar formattaki toplantıda BDT'nin gelecek yıl ve geleceğe yönelik gelişimini belirleyecek kararlar üzerinde de anlaşmaya varıldığını belirtti.

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vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), konsey, ilham aliyev, nikol paşinyan, aleksandr lukaşenko, sadır caparov, kasım cömert tokayev, işbirliği, rusya federasyonu