https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/narinin-mezari-yeniden-acildi-kemikler-ve-kikirdak-dokusu-kabrine-konuldu--1089023882.html
Narin'in mezarı yeniden açıldı: Kemikler ve kıkırdak dokusu kabrine konuldu
Narin'in mezarı yeniden açıldı: Kemikler ve kıkırdak dokusu kabrine konuldu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Narin'e ait... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T17:13+0300
2024-10-09T17:13+0300
2024-10-09T17:13+0300
türkiye
narin güran
cinayet
çocuk cinayeti
diyarbakır
mezarlık
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Türkiye hala Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini konuşurken yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-babaevinde-olduruldugu-kesinlesti-iddiasi-guran-ailesinden-aciklama-geldi-1088941517.html
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narin güran, cinayet, çocuk cinayeti, diyarbakır, mezarlık
narin güran, cinayet, çocuk cinayeti, diyarbakır, mezarlık
Narin'in mezarı yeniden açıldı: Kemikler ve kıkırdak dokusu kabrine konuldu
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Narin'e ait dokular ve kemik mezarına konuldu.
Türkiye hala Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini konuşurken yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.