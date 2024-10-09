https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/narinin-mezari-yeniden-acildi-kemikler-ve-kikirdak-dokusu-kabrine-konuldu--1089023882.html

Narin'in mezarı yeniden açıldı: Kemikler ve kıkırdak dokusu kabrine konuldu

Narin'in mezarı yeniden açıldı: Kemikler ve kıkırdak dokusu kabrine konuldu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Narin'e ait... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T17:13+0300

2024-10-09T17:13+0300

2024-10-09T17:13+0300

türkiye

narin güran

cinayet

çocuk cinayeti

diyarbakır

mezarlık

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Türkiye hala Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini konuşurken yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-babaevinde-olduruldugu-kesinlesti-iddiasi-guran-ailesinden-aciklama-geldi-1088941517.html

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narin güran, cinayet, çocuk cinayeti, diyarbakır, mezarlık