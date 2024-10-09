https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089030746.html

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğu bilgisini verdi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T20:17+0300

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2024-10-09T20:17+0300

türkiye

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe-kilit harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/disisleri-bakanligindan-israilli-bakana-tepki--basarisiz-bir-psikolojik-harekat-girisimi--1089029435.html

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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı