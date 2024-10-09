https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1089030746.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğu bilgisini verdi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T20:17+0300
2024-10-09T20:17+0300
2024-10-09T20:17+0300
türkiye
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/disisleri-bakanligindan-israilli-bakana-tepki--basarisiz-bir-psikolojik-harekat-girisimi--1089029435.html
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı
şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğu bilgisini verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.