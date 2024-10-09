https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/disisleri-bakanligindan-israilli-bakana-tepki--basarisiz-bir-psikolojik-harekat-girisimi--1089029435.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki: 'Başarısız bir psikolojik harekat girişimi'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki: 'Başarısız bir psikolojik harekat girişimi'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına yönelik "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T19:28+0300
2024-10-09T19:28+0300
2024-10-09T19:48+0300
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına dair yazılı açıklama yapıldı.Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israilli-askerlerden-netanyahu-yonetimine-rest-ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-1089025289.html
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son dakika, israil, israil-filistin, dışişleri bakanlığı, yisrael katz
son dakika, israil, israil-filistin, dışişleri bakanlığı, yisrael katz
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki: 'Başarısız bir psikolojik harekat girişimi'
19:28 09.10.2024 (güncellendi: 19:48 09.10.2024)
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına yönelik "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına dair yazılı açıklama yapıldı.
Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."