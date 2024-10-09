https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/merih-demiralin-esi-heidi-esinin-boluya-dikilen-heykelinin-onunde-poz-verdi-1089021982.html
Merih Demiral’ın eşi Heidi, milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi
Merih Demiral’ın eşi Heidi, milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi
Sputnik Türkiye
Futbolcu Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T17:06+0300
2024-10-09T17:06+0300
2024-10-09T17:14+0300
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A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etmiş mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası “Bozkurt” işareti ile tribünleri selamlamıştı. 'Siyasi sembol' kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklamıştı. Merih Demiral'ın heykeli, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 4 Ekim tarihinde dikildi. Milli futbolcunun eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte Bolu'ya geldi. Heidi Demiral, heykelinin önünde poz verdi ve fotoğrafı ayrıca sosyal medya hesabından da paylaştı.
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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, merih demiral, heykel, bozkurt işareti
bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, merih demiral, heykel, bozkurt işareti
Merih Demiral’ın eşi Heidi, milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi
17:06 09.10.2024 (güncellendi: 17:14 09.10.2024)
Futbolcu Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi.
A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etmiş mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası “Bozkurt” işareti ile tribünleri selamlamıştı.
'Siyasi sembol' kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklamıştı.
Merih Demiral'ın heykeli, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 4 Ekim tarihinde dikildi. Milli futbolcunun eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte Bolu'ya geldi. Heidi Demiral, heykelinin önünde poz verdi ve fotoğrafı ayrıca sosyal medya hesabından da paylaştı.