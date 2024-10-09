https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/merih-demiralin-esi-heidi-esinin-boluya-dikilen-heykelinin-onunde-poz-verdi-1089021982.html

Merih Demiral’ın eşi Heidi, milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi

Merih Demiral’ın eşi Heidi, milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi

Sputnik Türkiye

Futbolcu Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte milli futbolcunun Bolu’da dikilen heykelinin önünde poz verdi. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T17:06+0300

2024-10-09T17:06+0300

2024-10-09T17:14+0300

yaşam

bolu

bolu belediyesi

tanju özcan

merih demiral

heykel

bozkurt işareti

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A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etmiş mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası “Bozkurt” işareti ile tribünleri selamlamıştı. 'Siyasi sembol' kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklamıştı. Merih Demiral'ın heykeli, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşağa 4 Ekim tarihinde dikildi. Milli futbolcunun eşi Heidi Demiral, çocuklarıyla birlikte Bolu'ya geldi. Heidi Demiral, heykelinin önünde poz verdi ve fotoğrafı ayrıca sosyal medya hesabından da paylaştı.

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bolu belediyesi

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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, merih demiral, heykel, bozkurt işareti