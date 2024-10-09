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Kuzey Kore, Güney Kore'ye giden tüm kara ve demir yollarına erişimi kesiyor
Kuzey Kore, Güney Kore'ye giden tüm kara ve demir yollarına erişimi kesiyor
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin askeri hareketleri nedeniyle 9 Ekim'den itibaren Güney ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini duyurdu. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kore, 'iki ülkeyi tamamen ayırmak amacıyla' Çarşamba gününden itibaren Güney Kore'ye karayolu ve demiryolu erişimini keseceğini bildirdi.Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA), 'Güney Kore'nin sınırını kalıcı olarak kapatıp engelleyeceğini' ve kendi tarafındaki bölgeleri güçlendireceğini açıkladı. KPA bunun amacının, 'savaşı engellemek için kendini savunma amaçlı bir önlem' olarak nitelendirerek 'Güney Kore'de yapılan savaş tatbikatlarına ve bölgede sık sık bulunan ABD nükleer güçlerine karşı daha kararlı ve güçlü tedbirler' alındığını söyledi.Kuzey Kore'nin Güney Kore ile kara yolu ve demiryolu bağlantılarının kesilmesi 'sembolik bir adım' olarak nitelendiriliyor, çünkü bu yollar zaten kullanılmıyor ve son bir yılda Kuzey Kore yetkilileri tarafından demirler sökülmüştü.'Tereddüt etmeyiz' Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'Kuzey'in nükleer silah kullanmaya çalışması halinde rejiminin çökeceği' konusunda uyarılarda bulunarak, 1 Ekim'de büyük silah sistemlerinin tanıtmıştı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenerek ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güce başvurması halinde, nükleer silah dahil her türlü saldırı aracını tereddüt etmeden kullanacaklarını' söylemişti.
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asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, kuzey kore lideri kim jong un, yoon suk-yeol
asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, kuzey kore lideri kim jong un, yoon suk-yeol

Kuzey Kore, Güney Kore'ye giden tüm kara ve demir yollarına erişimi kesiyor

10:31 09.10.2024
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Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin askeri hareketleri nedeniyle 9 Ekim'den itibaren Güney ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini duyurdu.
Kuzey Kore, 'iki ülkeyi tamamen ayırmak amacıyla' Çarşamba gününden itibaren Güney Kore'ye karayolu ve demiryolu erişimini keseceğini bildirdi.
Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA), 'Güney Kore'nin sınırını kalıcı olarak kapatıp engelleyeceğini' ve kendi tarafındaki bölgeleri güçlendireceğini açıkladı.
KPA bunun amacının, 'savaşı engellemek için kendini savunma amaçlı bir önlem' olarak nitelendirerek 'Güney Kore'de yapılan savaş tatbikatlarına ve bölgede sık sık bulunan ABD nükleer güçlerine karşı daha kararlı ve güçlü tedbirler' alındığını söyledi.
Kuzey Kore'nin Güney Kore ile kara yolu ve demiryolu bağlantılarının kesilmesi 'sembolik bir adım' olarak nitelendiriliyor, çünkü bu yollar zaten kullanılmıyor ve son bir yılda Kuzey Kore yetkilileri tarafından demirler sökülmüştü.

'Tereddüt etmeyiz'

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'Kuzey'in nükleer silah kullanmaya çalışması halinde rejiminin çökeceği' konusunda uyarılarda bulunarak, 1 Ekim'de büyük silah sistemlerinin tanıtmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenerek ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güce başvurması halinde, nükleer silah dahil her türlü saldırı aracını tereddüt etmeden kullanacaklarını' söylemişti.
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