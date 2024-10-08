https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kuzey-kore-lideri-kim-askeri-super-gun-insasini-hizlandiracagiz-1088946134.html

Kuzey Kore lideri Kim: Askeri süper gün inşasını hızlandıracağız

Kuzey Kore lideri Kim: Askeri süper gün inşasını hızlandıracağız

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin askeri süper güç ve büyük nükleer güç olma yolundaki adımlarını hızlandıracağını bildirdi. Kim ayrıca Güney Kore’ye... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T07:49+0300

2024-10-08T07:49+0300

2024-10-08T07:51+0300

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Kuzey Kore’nin devlet haber ajansı olan Kore Merkezî Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre, ülke lideri Kim Jong-un, 7 Ekim Pazartesi günü Ulusal Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversitenin 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.Kore Yarımadası’ndaki stratejik dengenin bozulmasının savaşa yol açacağını, bu nedenle ülkesinin “düşmanı caydırmaya ve durumu kontrol etmeye olanak tanıyan fiziksel araçlara sahip olma” amacına yönelik politikasının tamamen adil olduğunu kaydeden Kim, “Askeri süper güç ve nükleer güç olma yolundaki adımlarımız daha da hızlanacak” ifadesini kullandı.ABD ve Güney Kore arasındaki askeri ittifakın, tamamen nükleer hale geldiğine dikkat çeken Kuzey Kore lideri, bu nedenle savaşa hazır olma durumunu sonsuz derecede yüksek seviyede korumaları gerektiğini kaydetti.Nükleer silah kullanma ihtimaline yer veren Kim, “Dünyanın en büyük nükleer gücü ile karşı karşıyayız ve en alçak kuklalar onu manipüle etmeye çalışılıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 4 Ekim’de Kuzey Kore’den “söylem düzeyini azaltma” talebinde bulunduğunu anımsatan Kim, ülkesinin Kore Yarımadası’ndaki askeri dengenin “bir karış bile” bozulmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.‘Güney Kore’ye saldırmaya ilgi duymuyoruz’Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Dürüst olmak gerekirse, Güney Kore'ye saldırmayı düşünmüyoruz bile. Bu düşünce bile tüylerimi diken diken ediyor, bu insanlarla yüz yüze gelmek bile istemiyoruz. Eskiden Güney'in sözde kurtuluşundan ve hatta zorla birleşmeden çokça bahsediliyordu. Ancak şu anda buna hiç ilgi yok” şeklinde konuştu.Pyongyang’ın iki devletin varlığını fiilen tanıyan bir politika izlediğini savunan Kim, “Ama sorun şu ki, onlar bizden el çekmiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Kim, "Tarihteki en büyük komutan bile nükleer olan ve nükleer olmayan devletlerin askeri potansiyelleri arasındaki uçurumu aşmanın bir yolunu bulamaz" diye ekledi.

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