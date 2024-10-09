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Kadın ve çocuk cinayetleri hakkında konuşan Cem Yılmaz: İnanılır gibi değil

Kadın ve çocuk cinayetleri hakkında konuşan Cem Yılmaz: İnanılır gibi değil

Sputnik Türkiye

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz katıldığı canlı yayında toplumsal şiddet olaylarıyla ilgili ilk kez konuştu. Son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetleri için utanç... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

cem yılmaz

komedyen

erşan kuneri

kadın cinayeti

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Komedyen ve yapımcı Cem Yılmaz katıldığı canlı yayında son günlerde artan şiddet olaylar hakkında ''Bizlere kocaman bir utanç düşüyor'' dedi.Dizisi Erşan Kuneri'nin 10 Ekimde yayınlanacağı konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz katıldığı bir canlı yayında son dönemlerde yaşanan cinayet olayları hakkında konuştu. Ünlü oyuncu ve yapımcı Cem Yılmaz "Bizlere kocaman bir utanç düşüyor. Bir söz var ya önce çocuklar ve kadınlar diye tehlike anında kulağımıza çalınmış. İnanılır gibi değil. Bir şeyleri düzeltmek, bir toplum olabilmek, insan haklarından bahsetmek yerine neredeyse polorize olmuş uçlarda kadın, çocuk, hayvan, ayrı ayrı bunların hakkını tekrar hatırlamak ve hatırlatmak zorunda kalmak birbirimize… Dil olarak, uğraştığımız işler olarak biz her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlarda daha fazla çiçek açabilecek işlerle uğraşabiliyoruz. Bu seviyeye kadar her şey 'insana dair' diyemiyorum artık" dedi.

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cem yılmaz, erşan kuneri, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri