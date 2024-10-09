https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazzede-aci-gercek-17-bin-cocuk-ailesinden-ayri-ve-bu-rakam-3-kat-fazla-olabilir-1089014370.html

Gazze'de acı gerçek: 17 bin çocuk ailesinden ayrı ve bu rakam 3 kat fazla olabilir

Gazze'de acı gerçek: 17 bin çocuk ailesinden ayrı ve bu rakam 3 kat fazla olabilir

Sputnik Türkiye

Uluslararası bir sivil toplum kurumu, Gazze'deki çocukların bulunduğu zor koşullara dikkat çekerek 17 bin çocuğun bir şekilde ailesinden ayrı olduğunu... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T15:00+0300

2024-10-09T15:00+0300

2024-10-09T15:00+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

çocuk

ruh sağlığı

travma

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Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), bugün yayımladığı raporunda Gazze'de İsrail'in saldırıları altındaki çocukların bulunduğu zor koşullara ışık tuttu. Acımasız şiddetin kümülatif etkileri, zorla evinden edilme, ebeveynleri kaybetme, günlük neşeden yoksun olma ve bütün bir okul yılının kaybedilmesi gibi koşullarda yaşayan Gazze'nin çocukları için harekete geçme zamanı olduğunu belirten IRC, "Gazze'de bütün bir nesil çocuk, artık 'unutulma' riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla sivil yaşamın neredeyse her alanının tahrip edildiği Gazze'deki tüm nüfus, yeterli gıda, su, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişimden yoksun. Bu durumdan en çok çocukların zarar gördüğünü ifade eden IRC, raporunda şunları kaydetti:Bazı çocukların hastanede yalnız yaşadığını vurgulayan IRC, son derece üzücü olaylara tanıklık etmenin getirdiği yükün ve güvenlik eksikliğinin, Gazze'deki her çocuğun, uzun vadeli ruh sağlığı için psiko-sosyal destek gerektirebilecek bir travma yaşadığı anlamına geldiğini belirtti. Çocukların beyin gelişiminin bile tehlikede olduğu ve acilen uluslararası destek ve müdahale gerektiğinin altı çizildi.

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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, çocuk, ruh sağlığı, travma