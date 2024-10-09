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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazzede-aci-gercek-17-bin-cocuk-ailesinden-ayri-ve-bu-rakam-3-kat-fazla-olabilir-1089014370.html
Gazze'de acı gerçek: 17 bin çocuk ailesinden ayrı ve bu rakam 3 kat fazla olabilir
Gazze'de acı gerçek: 17 bin çocuk ailesinden ayrı ve bu rakam 3 kat fazla olabilir
Sputnik Türkiye
Uluslararası bir sivil toplum kurumu, Gazze'deki çocukların bulunduğu zor koşullara dikkat çekerek 17 bin çocuğun bir şekilde ailesinden ayrı olduğunu... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T15:00+0300
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israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
çocuk
ruh sağlığı
travma
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Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), bugün yayımladığı raporunda Gazze'de İsrail'in saldırıları altındaki çocukların bulunduğu zor koşullara ışık tuttu. Acımasız şiddetin kümülatif etkileri, zorla evinden edilme, ebeveynleri kaybetme, günlük neşeden yoksun olma ve bütün bir okul yılının kaybedilmesi gibi koşullarda yaşayan Gazze'nin çocukları için harekete geçme zamanı olduğunu belirten IRC, "Gazze'de bütün bir nesil çocuk, artık 'unutulma' riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla sivil yaşamın neredeyse her alanının tahrip edildiği Gazze'deki tüm nüfus, yeterli gıda, su, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişimden yoksun. Bu durumdan en çok çocukların zarar gördüğünü ifade eden IRC, raporunda şunları kaydetti:Bazı çocukların hastanede yalnız yaşadığını vurgulayan IRC, son derece üzücü olaylara tanıklık etmenin getirdiği yükün ve güvenlik eksikliğinin, Gazze'deki her çocuğun, uzun vadeli ruh sağlığı için psiko-sosyal destek gerektirebilecek bir travma yaşadığı anlamına geldiğini belirtti. Çocukların beyin gelişiminin bile tehlikede olduğu ve acilen uluslararası destek ve müdahale gerektiğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turk-tahliye-gemileri-beyruta-ulasti-disisleri-bakanligi-ucak-icin-on-basvuru-toplanacagini-duyurdu-1089013686.html
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gazze, gazze şeridi, israil-filistin, çocuk, ruh sağlığı, travma
gazze, gazze şeridi, israil-filistin, çocuk, ruh sağlığı, travma

Gazze'de acı gerçek: 17 bin çocuk ailesinden ayrı ve bu rakam 3 kat fazla olabilir

15:00 09.10.2024
© AP Photo / Doaa AlBazNuseyrat Mülteci Kampı
Nuseyrat Mülteci Kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
Nuseyrat Mülteci Kampı
© AP Photo / Doaa AlBaz
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Uluslararası bir sivil toplum kurumu, Gazze'deki çocukların bulunduğu zor koşullara dikkat çekerek 17 bin çocuğun bir şekilde ailesinden ayrı olduğunu açıkladı. Bu rakamın 3 kat fazla olabileceğine dikkat çeken kurum, "Gazze'de bütün bir nesil çocuk, artık 'unutulma' riskiyle karşı karşıya" dedi.
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), bugün yayımladığı raporunda Gazze'de İsrail'in saldırıları altındaki çocukların bulunduğu zor koşullara ışık tuttu. Acımasız şiddetin kümülatif etkileri, zorla evinden edilme, ebeveynleri kaybetme, günlük neşeden yoksun olma ve bütün bir okul yılının kaybedilmesi gibi koşullarda yaşayan Gazze'nin çocukları için harekete geçme zamanı olduğunu belirten IRC, "Gazze'de bütün bir nesil çocuk, artık 'unutulma' riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla sivil yaşamın neredeyse her alanının tahrip edildiği Gazze'deki tüm nüfus, yeterli gıda, su, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişimden yoksun. Bu durumdan en çok çocukların zarar gördüğünü ifade eden IRC, raporunda şunları kaydetti:
"En savunmasız çocuk grupları arasında refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar yer almaktadır. Yaklaşık 17 bin çocuğun refakatsiz ya da ebeveynlerinden ve bakıcılarından ayrı düşmüş olabileceği tahmin edilmektedir, ancak IRC daha önceki kriz deneyimlerine dayanarak bu sayının 3 kat daha fazla olabileceğine inanmaktadır."
Bazı çocukların hastanede yalnız yaşadığını vurgulayan IRC, son derece üzücü olaylara tanıklık etmenin getirdiği yükün ve güvenlik eksikliğinin, Gazze'deki her çocuğun, uzun vadeli ruh sağlığı için psiko-sosyal destek gerektirebilecek bir travma yaşadığı anlamına geldiğini belirtti. Çocukların beyin gelişiminin bile tehlikede olduğu ve acilen uluslararası destek ve müdahale gerektiğinin altı çizildi.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
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